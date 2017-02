A tőzsde sokat vár Trump kongresszusi beszédétől

Sorban a 12. napon zárt csúcson az amerikai Dow Jones, erre 1987 januárja óta nem volt példa. Az ok egyszerű: ennyire optimistán várják Donald Trump keddi kongresszusi beszédét, amire egy nagy infrastrukturális bejelentést ígért az amerikai elnök.

Trump csak annyit árult el, hogy kedden olyan intézkedést jelent be, ami megkönnyíti az államok infrastrukturális beruházásait, jelenleg ezt várja most mindenki, hogy ez pontosan mi is lehet.

A három nagy amerikai tőzsdeindex közül a Dow Jones 15 pontos, a Nasdaq 17 pontos, az S&P 500 pedig 2 pontos emelkedéssel zárt hétfőn.

A Dow Jones rekordja sorban 13 csúcszárás, ez az 1987. októberi tőzsdekrach előtt volt.