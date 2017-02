Egyre drágábbak a nyaralók

A nagy ingatlan boom hivatalosan is elérte a hétvégi házakat is: az Otthontérkép elemzése szerint az elmúlt 12 hónapban nagyjából 40 százalékkal nőtt a nyaralók ára, főleg Budapest és a Balaton környékén. A nyaralók négyzetméterének átlagos ára 2016 márciusában még 200 ezer forint volt,

idén február végén viszont már 286 ezer forint az átlagár.

Persze sok függ attól, hogy milyen állapotú vagy építésű nyaralóról van szó: az új építésű hétvégi házak átlagosan 287 ezer forint/négyzetméterbe kerülnek, míg egy közepes állapotban lévő nyaralónál az ár már csak 177 ezer forint. Ami az alapanyagot illeti, a téglaépületek a legdrágábbak (267 ezer/négyzetméter), ezután jönnek a könnyű szerkezetesek (202 ezer) és a fából készült nyaralók (191 ezer).

Grafika: Otthontérkép

A legdrágább nyaralókat Siófok környékén lehet most kapni, itt 400 ezer forint fölött van az átlagos négyzetméter ár, míg a Balaton nyugati csücskében már 200 ezer forint alatt is lehet találni hétvégi házat. Budapest környékén úgy 250 ezer forint/négyzetméter az átlagos ár. Az elmúlt évek fejlesztései miatt eléggé megnőtt a kereslet a Velencei-tó melletti nyaralók iránt is, a jó kilátása miatt népszerű Sukorón például egy év alatt 18-20 százalékkal nőtt a kereslet. A Velencei-tónál viszont még mindig sokkal olcsóbban lehet nyaralót venni, mint a Balaton körül bárhol.

Grafika: Otthontérkép

Az éppen eladó nyaralók közel felét, 42 százalékát 6 és 10 millió forint körüli összegért lehet kapni, 5 milliónál kevesebbet a nyaralók 26 százalékáért, 36 milliónál többet pedig a 15 százalékáért kell fizetni.