Orbán az olimpiáról: Ez felér egy bordatöréssel

Orbán utálja azokat a vitákat, amikben arról van szó, hogy a magyar gazdaság fejlődött-e vagy sem, most is arról hallott két előadást, hogy fejlődött. Minden mással érvelő vita szerinte ostoba, mondta el a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évértékelőjén, Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter után. Az MKIK-t egyébként nélkülözhetetlennek tartja: tőlük és a választókerületi képviselőktől kapnak benyomásokat, visszajelzéseket a „földszagú valóságról”.

Miért kell mindig magyarázni a sikert?

Kicsit kedveskedett azért az őt kevésbé értékelő gazdasági szereplőknek is: elmondta, hogy darabjaira tépi az országot, ha pártalapon akarják működtetni gazdaságot, tudja, hogy a vállalatvezetőknek is vannak értékeik, tapasztalataik, érzéseik.

Arról is beszélt, hogy most látja, hogy a kommunizmus után felüti a fejét a cinizmus, rejtegetik a sikert és a jómódot. Majd újra elmondta, hogy bántja, hogy a sikert állandóan magyarázni kell. A helyzet szerinte mondjuk nem jó, hanem biztató, és bár az ő kormányai nem követettek el még nagyobb hibát, de résen lenni, mert a jövőben esetleg azért elronthatnak valamit, ha nem figyelnek. Annál többre van szükség, mint amit eddig csináltak, hogy a helyzet nem csak biztató legyen.

Orbán nagy dolgokat akar, azok javíthatják tovább mostani helyzetünket. És ami nekünk fontos, azt nem véletlenül "gáncsolják Brüsszelből", itt a Budapest-Belgrád-vasútvonal kibővítését hozta példának.

Tudós elemzések < falusi egyszerűség

"Van mindenfajta tudós elemzés, hogy a közmunka jó-e", de a kormány ki fog tartani emellett anélkül, hogy komoly értelmiségi vagy gazdaságfilozófiai vitákba bonyolódnának. Arról pedig nem tehet, ha esetleg a városokban bonyolultabb az élet, és nem látják olyan tisztán a gazdaságot, mint ahogy ő látta a falujában.

Elmondta, hogy sokat vitáztak azon, hogy van-e szükség nemzeti, magyar kézben lévő bankrendszerre. De szerinte egyértelmű, hogy van, mivel a válságban szerinte hazavitték a pénzeket a külföldi bankok, és nem nálunk hiteleztek. "A pénznek nincs szaga, de a tulajdonosának van" - mondta.

Az a célja a kormánynak, hogy kevesebb exportunk menjen nyugatra, legalább az egyharmadát keletre irányítanák, mert "változik a világ". Ez eddig egyáltalán nem sikerült, de rajta vannak. És lesújtja Orbánt, hogy milyen alacsony az exportált termékeinkben a magyar hozzáadott érték, de ezen is dolgoznak majd.

Magyarország agrárország

Szerinte alacsony az adószintünk, és ez nem tetszik a környező országoknak. Különösen az osztrákok lépnek fel keményen amiatt, hogy nálunk nagyon keveset kell adózniuk a cégeknek.

Van egy nagy kísérletünk, a buszgyártás "újraélesztése", ez sikeres, biztató, de majd még később dől el, hogy tényleg működik-e. A mezőgazdaság átalakítása becsületbeli kérdés az olyan falusi gyerekeknek, mint mondjuk ő. Magyarország mindig is agrárország volt, az is marad. Ez erkölcsileg is helyes, de egyébként ésszerű is.

Az alapjövedelem valószínűtlen ötlet

Felszólalt az alapjövedelem ellen, szerinte ennek az ellentéte a munkaalapú világ, amit elképzeltek. Nem tudni, hogy ez honnan jutott hirtelen eszébe, de elmondta, hogy mindenki tönkremegy, ha ez a teljesen valószínűtlen ötlet esetleg kormányprogrammá válna nálunk. Szóval nem is fog.

Az olcsó energiára Orbán szerint nincs más megoldás, mint az atomerőmű, az ő műszaki-gazdasági tudása alapján a paksi bővítéssel lenne a legolcsóbb az energia, és megkérte a jelenlévő vállalkozókat is, hogy álljanak ki emellett majd.

Ne jöjjön ide bárki

Hálás Matolcsy embereinek, hogy összerakták neki a versenyképességi javulásunkért összerakott programot, de nem csak versenyképességre van szükség szerinte. Hanem hogy "ezt a hazát hogyan lehet fölértékelni".

Ennek első része az etnikai homogenitás.

Ez a most itt élőkre már nem vonatkozik, mert az "egy bizonyos hálón" belül van. Persze Szent Istvántól tudjuk, hogy "mindenkit szívesen fogadunk", csak nem mindenkit akárhonnan, mert vannak kulturális értelemben integrálhatatlan kultúrák. Azokat viszont nem mondta el, hogy pontosan melyek ezek. Szerinte az lenne jó, ha nálunk még egy szállodás recepciósa is magyar lenne.

Nagyban kell gondolkodnunk

Majd újra ostorozta a városiakat, "lehet, hogy Pesten ez nem érthető", de ők tudják, hogy a természetet fenntarthatóan, kulturáltan kell kezelni. Emellett a magyarok mindig nagyban gondolkoztak, ezért

az olimpia egy bordatöréssel ér fel,

"mert mi egy nagy nép vagyunk", nagyra kell vágyni, gazdaságpolitikai értelemben is.

5 százalék feletti növekedés kell

"Meg kell védeni azt a lehetőséget, hogy a magyar gazdaság növekedése 3-5 százalék közt legyen", 2020 után pedig 5 százalék fölötti növekedés kell. Közben meg kell védenünk magunkat Brüsszeltől leginkább, bár ők is fontosak nekünk, de azért védekezünk ellenük.

"A fake news-ok" és hasonlók rendszerében pedig majd mi is vizsgálni fogjuk ezt a kérdést, hiszen ez már az USA-ban és Nyugat-Európában is fontos téma. Az előadásuk végén lehetett kérdezni, ezek főleg arra vonatkoztak, hogy ez vagy az a terület miért nem kap több EU-s pénzt az utolsó pénzosztási körben. Őket megnyugtatták, hogy majd kapnak valamit.

Az elképesztő munkaerőhiányra is érkezett kérdés. Orbán szerint nincs erről racionális vita, mert "azonnal megpendít egy húrt" az emberek fejében, ezért nyilvános vendégmunkás-program nem lehet Magyarországon. De a cégeket bátorítják, hogy hozzák be őket, viszont csak átmenetileg. Azt nem szeretnék, ha az összes alacsony képzettséget igénylő, alacsonyan fizetett munkát vendégmunkások végeznék, mert ennek Orbán szerint

az lesz a vége, hogy ahogy gazdagodunk, úgy fogunk kevesebbet dolgozni.

És ez bármilyen jól is hangzik, Orbán meg akarja akadályozni a nemzetstratégiai elgondolásai miatt, "ellen kell állni ennek a csábításnak" a munkaerőhiány közepette is. Hosszú távon inkább csináljuk mi, magyarok az alacsonyan képzett munkákat is, csak ezek a dolgozók legyenek majd később megbecsülve. Szóval hozzanak be vendégmunkásokat a cégek bátran, de csak fű alatt, és csak határozott időre.