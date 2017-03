Drágábban kerülhetnek kalapács alá az ingatlanok a jövőben

Változtatna a kormány a végrehajtási szabályokon az árverésre bocsátott ingatlanok esetében, hogy azok magasabb áron kelhessenek el - értesült a Magyar Idők.

A jelenlegi szabályok szerint az értékének hetven százalékáért is dobra verhetik az adósok ingatlanát, így könnyebben előfordulhat, hogy bár az érintett elveszíti a saját tulajdonú lakhatását, tartozásának egy része továbbra is a nyakán marad. Ezen a lap információ szerint úgy változtatna a kormány, hogy az eljárás első évében száz százalék alatt nem lehetne árverést kitűzni, és a másodikban is csupán kilencven százalékra lehetne leengedni az értéket. A módosítás 130 ezer érintett anyagi helyzetén lendíthetne.

A kilakoltatási moratórium március 1-jével idén is lejár, tavaly körülbelül 3500 ügyben merült fel a kilakoltatás lehetősége, az esetek többségében önként távoztak a lakóingatlanból az érintettek. Kényszerű kiürítésre nagyjából az esetek harmadában, 1000-1200 alkalommal volt szükség, mondta a lapnak Schadl György, Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, aki idén kevesebb kilakoltátsra számít.