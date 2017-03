Ez volt az a kiskapu, amit a vízumozó oroszok kihasználtak

Az egyik legnagyobb szállásfoglalási oldal, a Booking.com rendszerét használhatták ki azok az orosz állampolgárok, akik úgy kértek schengeni vízumot a moszkvai magyar nagykövetségen, majd a vízumközponton keresztül, hogy valójában nem is Magyarországra jöttek. Azért ezt a rendszert használták, mert a többi nemzetközi szállásközvetítő oldallal ellentétben a Booking.com-nál sokáig egyáltalán nem volt lehetősége a kisebb szállásadóknak, hogy előleget vegyenek fel, amikor valaki szállást foglal.

Kamu foglalások

Ez elsősorban azokat a magyar szállásadókat érintette, akik budapesti apartmanokat adtak ki. Az oroszok módszere egyszerű volt: Oroszországból lefoglalták a szállást, erről kaptak igazolást is, amit a vízumkérelmükhöz csatoltak. De ahogy megkapták a vízumot, már nem is volt szükségük a foglalásra. A "becsületesebbek" ezután visszamondták a foglalást, de ők voltak kevesebben, a legtöbb bejelentkező vendéget nem érdekelte, hogy mi lesz később a foglalásával.

Az Indexnek több szállásadó is elmondta: a kamu orosz foglalások akkora problémát jelentettek korábban számukra, hogy ezt jelentették a Booking.com-nak is, de érdemi választ nem kaptak onnan. Ezért közülük sokan fel is hagytak azzal, hogy az oldalt használják. "Próbáltuk rávenni a Booking.com-ot, hogy vegye fel a kapcsolatot a vízumhatóságokkal és tájékoztassa őket, hogy az ő foglalásuk a vendégekre nézve semmilyen kötelezettséget nem ró, nem kell nekik előleget fizetni, esetleg vissza nem térítendő foglalási díjat. Ezért gyakorlatilag egy mobiltelefonnal a kézben, sorban állva a vízumosztály előtt is lehet azonnal foglalást igazolni. Ez a foglalás semmit nem igazol!" - fakadt ki az Indexnek az egyik szállásadó, akinek az üzletét rendre megkeserítették a kamu foglalások. Neki csak két apartmanja van, amit rendszeresen kiad - a hozzá hasonlók jártak rosszul.

Nem csak Oroszországból

Miután ugyanis a foglalás megtörtént a rendszerben, hiába írt a szállásadó a vendégnek a belső levelezési rendszeren keresztül, nem kapott választ. Többszöri sikertelen próbálkozás után a Booking.com-ot kérte, hogy próbáljanak meg ők kapcsolatba lépni a szállásfoglalóval, de ez sem vezetett eredményre. Viszont a foglalást csak ezután tudta töröltetni a rendszerből. Ez a procedúra pedig akár egy hétig is eltarthatott, ez idő alatt viszont más nem tudta lefoglalni az adott lakást, így lett végül vesztesége a szállásadónak.

Több budapesti apartmanossal is beszéltünk, szinte mindegyikük mesélt hasonló történetet. Egy idősebb néni arról panaszkodott, hogy egyszer Kecskemétről utazott fel, mert várt egy orosz vendéget a budapesti apartmanjába, aki aztán nem érkezett meg. Az egyik szállásadó viszont azt mondta az Indexnek, hogy tapasztalatai szerint nem csak Oroszországból, hanem Észak-Afrikából is rendre jöttek kamu foglalások.

Azért ezt a szállásközvetítő oldalt használták, mert a Booking.com szinte egyedülállóan a piacon úgy hirdeti magát, hogy náluk előleg és lemondási összeg fizetése nélkül lehet szállást foglalni. Így perceken belül lehet szállást igazolni mindenféle kockázat és előzetes díjfizetés nélkül. A többieknél csak kártyával leelőlegezett foglalásokat lehet megtenni. A vendég nem a szállásadónak fizet, hanem a közvetítő oldalnak. A Booking.com-nál ez pont ellenkezőleg történik, a vendégek közvetlenül a szállásadónak fizetnek (előre utalással, készpénzzel, kártyával, ki mit fogad el), persze csak ha megérkeznek.

Úgy tudjuk, hogy kísérleti jelleggel már a Booking.com is bevezette, hogy az előleget ők emelik le, de egyelőre ez a szolgáltatás még nem általános.

A vízumgyár szolgálatában

A múlt hét elején már megkerestük a Booking.com-ot, hogy megtudjuk, mi az álláspontjuk az ügyben, milyen panaszokkal találkoztak, és a rendszerükben hány Oroszországból érkező kamufoglalást regisztráltak, de egyelőre nem válaszoltak. Pedig a portál rögzíti az adatokat, így akár a vízummutyi vizsgálata során is hasznos információkkal szolgálhatna egy általuk közölt statisztika.

Ahogy azt már megírtuk, a 2013 decemberében készült külügyi vizsgálati jelentés szerint csak annak az évnek az első felében közel négyezer olyan orosz állampolgár kapott így üzleti vízumot, akikről azt se tudták, hogy valójában kicsodák és mivel foglalkoznak, de az biztos, hogy az úti céljuk hamis volt.

A „vízumgyár” működtetésében kulcsszerepet játszott Kiss Szilárd egykori agrárattasé és egy érdekeltségébe tartozó borászati cég, de felbukkant a Tarsoly Csaba vezette Quaestor is. A rendszer éveken át működhetett úgy, hogy annak haszonélvezői a konzulokat nyomásgyakorlással, esetenként fenyegetéssel bírták rá az együttműködésre. Később a vízumügyintézést a Külgazdasági-és Külügyminisztérium kiszervezte egy olyan cégnek, amely Tarsoly Csaba és Kiss Szilárd orosz élettársának érdekeltségébe tartozott. A pórul járt budapesti szállásadóktól úgy tudjuk, kamu orosz foglalások 2014 után is rendre előfordultak.