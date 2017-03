Mészáros Lőrinc tényleg jobb, mint a Facebook: 3 nap alatt 67 százalékos hozam

Mészáros Lőrinc parádés, a Facebook-alapító Mark Zuckerbergénél is gyorsabb ütemű gazdagodást mutatott be az utóbbi években, aminek az egyik, saját maga által hangoztatott magyarázata az, hogy a felcsúti gázszerelőből lett pénzügyi mágus okosabb, mint Zuckerberg.

Ez egyrészt abból is levezethető, hogy Zuckerberg kibukott a Harvard Egyetemről, míg Mészáros Lőrinc nem. Másrészt az is egyértelmű jele Orbán Viktor jobbkeze zsenijének, hogy a budapesti tőzsdén is mindenki elkötelezetten hisz benne.

Mészáros Lőrinc ugyanis pár napja részesedést szerzett a tőzsdei Konzum Nyrt.-ben, és a cég papírjai azóta rettenetesen kilőttek: három nap alatt 67 százalékot ugrott az árfolyam a Portfolio.hu cikke szerint.

Kép: Portfolio.hu

A Konzum árfolyama múlt hét pénteken még 57 forinton zárt, miután azonban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a cégben, az árfolyam hétfőn és kedden is a napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett, és ma is járt már 17 százalék pluszban. Összességében tehát 67 százalékot hozott a papír múlt hét péntek óta.

Magyarul a piacok bíznak Mészáros Lőrincben, vagy legalábbis azt remélik, hogy amihez nyúl, az (nem kevés állami segítséggel) arannyá válik. Maga Mészáros pedig néhány nap alatt százmilliókat kaszált, és minden idők egyik legnagyobb magyar tőzsdei ralijának fő kedvezményezettje lett.