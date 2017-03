Rekordösszegű, 500 milliárdos közbeszerzést írtak ki

Rekordösszegű, nettó 500 milliárd forint keretösszegű közbeszerzési felhívást jelentetett meg a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI), írja a Napi.hu.

Az NFSI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szervezete, onnan felügyelik a közszféra uniós támogatásból megvalósított energiahatékonysági projektjeit.

A kormány 2015 végén döntött arról, hogy a 2014-2020 uniós támogatási ciklus Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjából megfinanszírozza a közszférában különböző energiahatékonysági fejlesztéseket, mint páldául a középületek fűtési hálózatainak korszerűsítése, hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése, és ezekhez kapcsolódó kiegészítő építési munkák. A projektben felújítandó épületek részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami, önkormányzati intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítményei, egészségügyi intézmények), amelyek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai és épületszerkezeti követelményeinek és jelentős hőveszteséggel működnek.

A közbeszerzésre pályázóknak rendelkezniük kell többek közt a közbeszerzés tárgyát képező energetikahatékonysági beruházások elvégzéséről referenciákkal, valamint az elmúlt három üzleti évben (vagy a működési idejük alatt) összesen legalább 3 milliárd forint nettó árbevétellel, magasépítési kivitelezésből pedig 2,6 milliárdos bevétellel.

Az 500 milliárd forint olyan hatalmas összeg, hogy az Együtt alelnöke, Berkecz Balázs egyből bejelentést tett az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF), hogy vizsgálják meg az eljárást. Berkecz tavaly áprilisban egy másik, 420 milliárdos közbeszerzés miatt már tett bejelentést az OLAF-nál, attól félt, hogy "Orbán strómanjai viszik el a munkákat". A politikus azt írja blogjában a tavalyi gigatenderről, hogy

2016 augusztusában - a gyanúmat megerősítve - már arról számolt be a sajtó, hogy Mészáros Lőrinc cége, illetve a Duna Aszfalthoz köthető vállalkozások is a finisébe jutottak a hatalmas viziközműtendernek. Információim szerint az OLAF is vizsgálja az ügyet."