Tavaly is Mészáros kapta a legtöbb agrártámogatást Felcsúton

Kevés adat ad jobb helyzetképet a magyar vidék gazdasági és hatalmi összetételéről, mint az, hogy hol ki kapta a legtöbb agrártámogatást. Ahogy tavaly is, a K-Monitor nevű civil szervezet idén is összeszedte és egy böngészhető infógrafikába rendezte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott adatokat, így ön is megnézheti, hogy melyik faluban ki volt a legnagyobb földesúr és ki kapta a földjei után a legtöbb uniós pénzt. Felcsútra keresve például kiderül, hogy

Mészáros Lőrinc és családja összesen több mint 168 millió forint agrártámogatást kaptak 2016-ban.

Ebből a polgármester saját nevén csak 1,8 milliót vett fel, viszont kapott még a lánya és a felesége is, az amúgy elég vacakul teljesítő cégét, a Búzakalász 66. Kft.-t pedig több mint 143 millió forinttal támogatta az állam. Viszont az is látszik a K-Monitor infógrafikáján, hogy ez komoly visszaesés a 2015--höz képest, akkor például csak a Búzakalász 316 millió forintot kapott.

<a href='#'><img alt='Agrártámogatások ' src='http://public.tableau.com/static/images/MB/MBS53X5JK/1_rss.png' style='border: none' /></a>

Az Index kedvenc olihargáját, a Bábonymegyeri Ágh Jánost viszont például sokkal jobban segítette tavaly az EU, 45 millió forint helyett 77 milliót kapott 2016-ban. Egy másik nagy növekvő volt a zichyújfalui Cserepes-Major Kft, amelyről tavaly is írtunk, és amely éppen akkor került át Leisztinger Tamás kezéből Garancsi István köréhez. A cégnek jót tehetett a tulajdonosváltás, ugyanis tavaly 63,6 millió forinttal több agrártámogatást kapott, mint 2015-ben, több mint 101 millió forintot.

Ha meg akarja nézni, hogy az ön környékén ki a legnagyobb földesúr, böngéssze az infógrafikát!