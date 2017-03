Bajban a McDonald's, felpörgetnék a házhoz szállítást

Válaszul a csökkenő fogyasztásra, a McDonald's a házhoz szállítással kísérletezik az USA-ban, idén először Floridában állt össze az Uberrel – írta nemrég az Independent. Mint azóta kiderült: a Tampában, Miamiban és Orlandóban beindított szolgáltatás olyan jól ment, hogy hamarosan az egész USA-ra kiterjesztenék, valamint a „nagy nemzetközi piacokon” is bevezetnék, írja a Financial Times, hozzátéve: Ázsiában és a Közel-Keleten egyes régióiban már régóta jól fut a szolgáltatás.

Hoppá, mindenki elhúzott mellettünk

A cég némileg lemaradt, a folyamatosan növekvő házhozszállítási piac a világon már nagyjából 100 milliárd dolláros (29 ezer milliárd forintos) üzlet, és a McDonald's csak most kezdett el eszmélni ezen a fronton. Lucy Brady stratégiai vezető ezt inkább úgy mondta persze, hogy ez „kiemelkedő lehetőség” számukra.

Steve Eastbrook vezérigazgató szerint mondjuk ezzel párhuzamosan lemaradtak a versenytársak mögött a hűségprogramjaikkal és a digitális, például a mobilapp-fejlesztéseikkel is. Szóval a házhoz szállítás mellett azért más is kelleni fog, például Eastbrook szerint a menük mellé lesznek snackek is, amivel a kihasználatlanabb délutáni és esti órákat nyomnák meg jobban, és a kávéeladásokat is felpörgetnék.

Ez nem a cuki sarki bisztró, de még csak nem is a Starbucks

Korábban a McDonald'sot sokan kritizálták a vállalati stratégiája miatt, hogy az olcsó gyorsétteremből menő kávézóvá vagy salátázóhellyé akarnak válni az új termék- és üzletfejlesztési megoldásaikkal. Ez tényleg nem is jött be, csak az USA-ban több mint 500 millió megrendelést buktak öt év alatt, írta áttekintésében a Zerohedge.

A cég a következő területeket látja fejlesztendőnek:

Nem túl jó a kaja. Persze ezt úgy kell mondani, hogy termékeik minőségi fejlesztésén dolgoznak, be is jelentették már, hogy új eljárásokon dolgoznak a húzótermék Big Macnél és a McRoyalnál is.

A kávék és a sütik minőségét és szervírozását, környezetét is fejleszteni akarják az éttermeken belül. Ez mondjuk inkább a bisztrósabb irányba vinné őket egyébként.

A mobilos vásárlást és a házhoz szállítást is felpörgetnék globálisan. Globálisan nagyjából egymilliárd ember él legfeljebb tíz percre egy Mekitől.

Fejlesztenék a kiszolgálóautomatáikat is, hogy csökkentsék az élőmunka miatti költségeiket.

Szóval visszatérnének a gyökereikhez, és számos jellemzőjükben inkább akarnak majd hasonlítani egy pizzériára ismét, mint egy bisztróra. A Zerohedge szerint viszont az is simán lehetséges, hogy USA-ban nagyon alacsonyra pozicionált McDonald's vásárlói nem a termékeket unták meg, hanem egyszerűen nincs már pénzük ilyesmire.