Harminc tonna ponty pottyan a Balatonba márciusban

Megkezdte a tavaszi pontytelepítést a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN), a tóba 25-30 tonnányi 2-3 nyaras ponty kerül. A BHN horgászati ágazatvezetője az MTi-nek elmondta, a pontyok csütörtöktől a társaság buzsáki tógazdaságából kerülnek a Balatonba, elsőként Balatonföldváron és Balatonfűzfőn.

A legnépszerűbb horgászhalból idén is 300 tonnányi a BHN telepítési kötelezettsége, amit az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szeretnének ebben az évben is túlteljesíteni. Nagy Gábor arról is beszámolt, hogy a telepítési helyszínek kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venniük, például azt, hogy a Balaton mindhárom medencéjébe közel azonos halmennyiségű hal kerüljön.

A telepítések időpontját a halgazdálkodási társaság minden alkalommal meghirdeti a honlapján, és értesíti a helyi horgászegyesületek képviselőit is. Az országos szabályozásnál némileg szigorúbb balatoni horgászrend szerint március 1. és március 31. között tilos csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá a süllő, a balin, a kősüllő és a sügér mellett a csukát és a harcsát megtartani. Amennyiben a tilalmi időszakban ragadozó hal akadna horogra, a horgász köteles azt kíméletesen visszaengedni a vízbe. A BHN halőrei ebben a hónapban kiemelten ellenőrzik a horgászrend betartását.