Újra zsarolni próbálják a civil szervezeteket

2016 végén, november-december környékén több kisebb civil szervezetet is felhívott egy cég azzal, hogy lenne egy ajánlata az alapítványnak: megjelenést biztosítana egy nemsokára induló honlapon, ami segíthet az szja 1 százalékokat begyűjteni. A telefonáló törvényekre hivatkozva arról beszélt, hogy az alapítványoknak közzé kell tenniük a gazdálkodásukat, átláthatónak kell lenniük, ebben pedig ők segíthetnek, és közzéteszik, hogy az adott szervezet mennyire átlátható – amennyiben szerződést kötnek a céggel.

Volt olyan alapítvány, amit azzal kerestek föl, hogy már átnézték a gazdálkodásukat, és ki is tették őket a honlapra mint átláthatóan gazdálkodó szervezetet, de ahhoz, hogy fenn is maradjanak, kötni kellene egy szerződést, és elkérnének 25-60 ezer forintot egy évre. Másokat egy kicsit máshogy környékeztek meg, és

rögtön azzal indítottak, hogy ha nem írnak szerződést és fizetnek, akkor fölkerülnek a honlapra, a szép pirossal kiemelt „gazdasága nem átlátható” kategóriába.

Azok az alapítványok, amelyek egyik vagy másik kategóriában fölkerültek a honlapra, és beszéltünk velük, azt mondják, elhajtották a cég ügynökét, de így is fönt vannak a – saját állítása szerint – majdnem 50 ezres látogatottságú honlapján.

Az alapitvanyokgazdalkodasa.hu oldalon jelenleg 72 civil szervezet szerepel, nagyjából egyenlően elosztva az átlátható és nem átlátható kategóriában. A szervezetek között erősen felülreprezentáltak a vidéki iskolák, óvodák alapítványai, de vannak állatvédő szervezetek, sportegyletek vagy egyetemi diákszervezetek is.

Kizsarolják az átláthatóságot

Az oldal, amelyről szó van, a hivatalosnak hangzó, de elég amatőren összerakott alapitvanyokgazdalkodasa.hu, amelyet az A&E Média Group Kft. nevű, tavaly decemberben alakult cég működtet. Az A&E Média két tulajdonosa Tóth Krisztián és Szűcs Ildikó.

Bár az alapítványok között úgy terjed a hír, hogy az új oldalt azok csinálják, mint akik tavaly az Az Alapítványok Feketén Fehéren oldalt indították, erre nincs túl sok bizonyíték. Az A&E Média Group Kft. és az Alapítványok Feketén Fehéren oldalt üzemeltető AFF Média Zrt. tulajdonosai és tisztségviselői között nincsen átfedés. A módszer viszont tényleg megtévesztésig hasonlít.

A honlap nyitóoldalán szép nagy magyar zászlós háttér előtt idézi az oldal az alaptörvény 39. cikkét, mely szerint “A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.”

Az oldalt a bemutatkozás szerint azért hozták létre, hogy “a hazai lakosság tisztán és jól átláthatóan meggyőződhessen arról, hogy mely civil szervezetek (alapítvány, közalapítvány, egyesület) hogyan tartják be a közpénzekkel való gazdálkodásukra és a közzétételi kötelezettségükre vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásokat.” itt meg is fogalmazzák, hogy mit értenek azon a két kategórián, amelybe sorolják a szervezeteket:

A Gazdálkodása Átlátható kategóriába kerülnek azok a civil szervezetek, melyek betartják a gazdálkodásukra és a közzétételi kötelezettségükre vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásokat. A Gazdálkodása Nem Átlátható kategóriába azok a civil szervezetek kerülnek, amik a gazdálkodásukra és a közzétételi kötelezettségükre vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak nem tesznek eleget.

Az A&E Média már megalakulása és az alapitvanyokgazdalkodasa.hu indulása előtt fölkeresett sok civil szervezetet azzal az ajánlattal, hogy szerepeltetik őket az oldalon. A szerződéstervezet szerint, amit elküldtek az alapítványoknak, havi 5000 forintért egy éven át a következő szolgáltatásokat nyújtják a szervezeteknek, hogy az oldalon

profi megjelenést biztosítanak 4 oldalnyi tartalommal

letölthető 1%-os űrlap

rögtön lehet is bankkártyás fizetéssel támogatni a szervezetet

az oldalon megjelenő bannerekből is lehet adományokat fogadni, igaz, 60-75 százalékot lecsípne az oldal üzemeltetője.

Bár ez a szerződésben nem, csak a szerződési feltételekben szerepel, de a cég oldaláról kiderül, hogy az alapdíjas szolgáltatással együtt a civil szervezet azt is megveszi, hogy a “Gazdálkodása Átlátható” kategóriában szerepeljen, vagyis

amelyik cég fizet, arról a cég ki is írja, hogy átlátható.

Az A&E Média az Index kérdésére, elmondta, hogy azokat az alapítványokat is minősítik és kirakják az oldalra, amelyek nem kötnek szerződést velük, csak nekik nem nyújtanak egyéb szolgáltatásokat, például náluk nem lehet letölteni 1%-os űrlapot és nem gyűjthetnek adományt az oldalon keresztül, ahogy "professzionális megjelenést" sem biztosítanak.

Hogy az oldalon a profi megjelenés azt jelenti-e, hogy az A&E Média munkatársai - ahogy arra az egyik érintett, az ajánlatot amúgy elutasító alapítvány vezetője felhívta a figyelmünket - bemásolták a civilet adatait és céljaik leírását más, ingyenesen elérhető oldalakról, például a civileknek tényleg segítő, és ezért pénzt sem kérő NIOK alapítvány adhat.hu nevű oldaláról, vagy ez még csak egy tesztüzem, azt nem tudni.

Fotó: Alapítvány A teljes szerződésért kattintson a képre!

Az A&E Média elárulta, hogy az elemzést az Országos Bírói Hivatal oldalán és egyéb nyilvános oldalakon megtalálható beszámolók alapján végzik. Ha hibát találnak, megkeresik az adott alapítványt, elmondják,mi a baj és felajánlják a szolgáltatsaikat, ami a weboldalra való felkerülés mellett azt jelenti, hogy elmondják, mi mindent kellene a törvény szerint eltölteniük hová.

A nem átláthatónak ítélt cégeknél a weboldalon egy "elemzési jegyzőkönyv" nevű oldalra ki is írják, hogy mi a baj az adott alapítvánnyal, a legtöbb esetben valamilyen hiányzó vagy az OBH oldalára későn feltöltött dokumentumról van szó. Minderről egy stilisztikai hibákkal, elütésekkel vagy csak alig értelmes mondatokkal teletűzdelt jelentést írnak, majd a végére valami olyasmit odaböknek az oldalon, hogy

Ezek után mindenki döntse el maga ,hogy szeretne -e támogatni egy olyan Alapítványt amelyik így tesz eleget a gazdálkodására és a közzétételi kötelezettségére vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak.

Persze fizetni még valószínűleg senki nem fizetett a szolgáltatásért, legalábbis azok közül az oldalon szereplő alapítványok közül, amelyeket elértünk, egy sem élt a lehetőséggel, hogy fölkerüljön az oldalra. Ettől függetlenül volt, amelyik a mások a támogatásra nem ajánlott kategóriában fölkerültek. Legalább egy alapítványról tudunk, amelyik megkérte a céget, hogy szedjék le az oldalról, mert nem kívánnak élni a szolgáltatással, amit az oldal üzemeltetői meg is ígértek, majd nem történt semmi. Olyan alapítvány is voltak, amelyek csak úgy fölkerültek az adatbázisba, de volt olyan is, amelyet megkeresett az A&E Média, még szerződést is küldtek, az oldalra viszont nem tették föl az alapítványt.

Az oldalra fölkerült szervezetek persze mind állítják, hogy a gazdálkodásuk teljesen átlátható, hiszen például az iskolák alapítványait az önkormányzat és az államkincstár is rendszeresen ellenőrzi. Volt olyan szervezet, amelyik utna nézett, és kiderült, hogy bizonyos dokumentumok tényleg lemaradtak az OBH-s beszámolójukból, valószínűleg véletlenül, amit persze orvosolni fognak.

Már a kicsik sem dőlnek be

Az A&E Média szerencsétlenségére egy olyan bizniszbe akar éppen beszállni, amit már vagy a saját kárukra, vagy szájhagyomány útján ismernek a kiszemelt áldozatok. Volt olyan szervezet, amelyik azt mondta az Indexnek, hogy korábban már megszívtak egy ilyen ajánlatot és alig bírtak kiszállni az üzletből, így most már sokkal óvatosabbak, mások pedig csak emlékeztek az Alapítványok Feketén Fehéren történetére, és ezért inkább udvariasan elzavarták a cég, több elmondás szerint “erőszakos, nyomulós” képviselőjét. De az elmondások szerint olyan szervezet is volt, amelyik egyszerűen azzal tette le a telefont, hogy ha akarnák se tudnák kigazdálkodni az évi 60 ezer forintos díjat.

Az oldalra fölkerült szervezetek között egyfajta riadólánc is elindult, és az sem kizárt, hogy előbb-utóbb bíróságra is viszik majd az ügyet. Az egyik megkeresett, de az oldalra végül (vagy eddig) föl nem tett alapítvány vezetője azt mondta, amint megjelenik a szervezetük, rögtön pert indítanak hitelrontás, rágalmazás és visszaélés miatt, több alapítvány pedig jelezte, hogy csatlakozna egy ilyen keresethez.

A szervezet jogásza szerint nem is rágalmazás a legnagyobb baj, mert a neten végül is mindenki azt mond, amit akar legfeljebb beperelik érte. Ami ennél rosszabb, az az, hogy az A&E Média megpróbálja úgy eladni magát, mintha egy hivatalos, minősítésre jogosult és ahhoz speciálisan értő szervezet lenne, pedig se felhatalmazása, se bizonyított tapasztalata vagy szakértelme sincs ezen a téren, hanem egy online szolgáltatást árul. Ez pedig az ügyvéd szerint egyszerűen csalás.

Az alapítványoknak ráadásul pont az adó 1 százalékokért induló kampány kezdetén nagyon rosszul jönnek az ilyen, amúgy legfeljebb kisebb adminisztratív hibákra alapuló alapuló minősítések.

Az alapítvanyokgazdalkodasa.hu oldalra már a NIOK is felfigyelt és már írtak is egy figyelmeztetőfelhívást a Nonprofit.hu oldalra, hogy az alapítványok ne üljenek fel a cégnek.