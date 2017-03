Csődben a Széll Kálmán teret felújító cég

A bíróság rendelt el csődeljárást a milliárdos Wicha József cége, a Széll Kálmán tér eredetileg 5,3 milliárdos felújítását elnyerő Wis Holding ellen, írja a Világgazdaság.

Az ügy azért azért különösen erős, mert október óta tudjuk, hogy közben a rendőrség lefoglalta Wicha részesedését is a cégben. Az lehet a gyanú, hogy Wicha kimentett rengeteg pénzt magának a cégből, azaz "különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása" nevű bűntett gyanúja miatt nyomoznak, a cégvezető W. J. volt az egyetlen gyanúsított.

A széll kálmán téri felújítás még nem tudni, hogy mennyibe került, mivel eleve perelnünk kellett érte a BKK-t, a pert meg is nyertük, de Wis Holding még nem küldte el az összes vonatkozó számlát. Azt mindenesetre lehet tudni, hogy több tíz vagy akár százmillió forintos nagyságrendben vannak már most kifizetetlen alvállalkozók, akik most futnának a pénzük után valahogy.

Nagyot ment a volt fűtésszerelő

A miskolci származású, fűtésszerelőként indult W. J. vagyonát építőipari tevékenységgel és építőanyag kereskedelemmel alapozta meg, majd ingatlanfejlesztések, később energetikai beruházások következtek, írta róla a napi.hu.

Az üzletember A 100 leggazdagabb című 2014-es kiadványában a 64. helyen állt 10,2 milliárd forintra becsült vagyonnal. Árulkodó, hogy a 2015-ös kiadványban már nem is szerepel.

Szerethette az állam

A státusz elvesztésének minden bizonnyal egyik fő oka lehetett, hogy, mint a napi.hu beszámolt róla, 2014-ben fizetésképtelenné vált és elindult a Váci úti Európa Center logisztikai és üzleti parkot fejlesztő Terra Invest Zrt. felszámolása. A milliárdos W. J. érdekeltségébe tartozó társaságnak több mint tízmilliárdos hiteltartozása volt.

A Terra Invest 51 százalékos tulajdonosa a saját ingatlan adásvételével foglalkozó Ladent Kft., amely a Wis Holding Zrt.-n keresztül W. J. üzletember érdekeltségébe tartozik. A Céginfo.hu adatai szerint W. J. a Terra Invest igazgatóságának tagja volt a társaság felszámolásának elindulásáig, 2014 október 17-ig. A cégbe egyébként épp kisebbségi tulajdonosként, 49 százalékos tulajdonrésszel beszállt az állami MFB is még 2006-ban, ami a nagy közbszerzésekkel együtt jó kormányzati kapcsolatokról árulkodhat.

Épp hogy Terra Invest felszámolását megkezdték, egy hónapra rá W. másik cége, a Wis Holding Zrt. (a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-vel konzorciumban) 5,3 milliárd forintos megbízást nyert el a Széll Kálmán tér felújítására. A szerződés szerint februárra be kellett volna fejezni a munkát, de az átadás három hónapot csúszott.

Wicháék egyébként korábban sok más állami építkezésben benne voltak, például alvállalkozóként az 1-es és a 3-as villamos pályafelújításában vagy az M86-os építésében is.