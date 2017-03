Erdogan túlhatalmával együtt nő az infláció is

A török jegybank minden próbálkozása ellenére tovább nőtt az infláció az országban, már 10,13 százalékos volt az éves pénzromlás februárban, írja az MTI. Ez elég komoly további növekedés, mert januárban 9,22 százalékos volt.

Főleg a közlekedési és egészségügyi jószágok ára emelkedett februárban, de az élelmiszerek is jelentősen megdrágultak. A dohányáruk és a szeszes italok majdnem 22 százalékkal drágultak Törökországban a múlt hónapban.

A török líra árfolyama még tavaly zuhant be erősen az euróhoz és a dollárhoz képest, ez pedig azt eredményezte, hogy az importtermékek jócskán megdrágultak. Január végén a török jegybank kamatot emelt, de úgy látszik ahhoz nem eléggé, hogy megakadályozzák a további lejtmenetet. Tavaly januárban 2,92 líra volt egy amerikai dollár, idén januárban már 3,54 líra, most péntek délután pedig 3,73 líra.

De önmagától a bizonytalanságtól is drágulnak a termékek, például , hogy minden eddiginél nagyobb hatalom összpontosulhat, az óriási politikai tisztogatásokat rendező Erdogan kezében. Miközben a kurdokkal is továbbra is teljesen ellenséges a viszony, ahogy a legtöbb kérdésben az Iszlám Állammal is.