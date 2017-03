Már jövő héten nekiugorhat a kormány a civileknek

Eleve nem volt teljesen világos, hogy a kormány mit akar azzal a törvényjavaslattal, "amelynek célja, hogy biztosítsa a külföldi szervezetek magyarországi fiókszervezeteinek átláthatóságát". Ez ugyanis csak arról szól majd elvileg, hogy nyilvánosságra kell hozniuk a civil szerveteknek, hogy kiktől mire mennyi pénzt kaptak külföldi állampolgártól vagy szervezettől.

Ezt pedig az ismertebb civil szervezetek éveken át eddig is megtették, persze nem tudni, hogy a 47 ezer civil szervezet közül hányan nem. Az biztos, hogy azokat a civil szervezeteket, akiket Orbánék "ki akarnak söpörni" a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot vagy a Transparency Internationalt ezzel jó eséllyel maximum zargathatják, de valószínűleg nem "takarítják el" az útjukból. Ami a kimondott végső cél, mivel vannak olyan civil szervezetek, amelyek hozzászólnak a kormányzati döntésekhez, ezzel a véleményükkel beleszólnak a politikába, pedig őket meg se választották.

Az is kérdéses, hogy a nagy belföldi támogatások vagy titkos kormányzati pénzcsurgatások miért nem érdekesek a transzparencia szempontjából, hiszen ha valaki civil köntösben akarna rossz dolgokat létrehozni nálunk, annak semmibe sem kerülne ügyes strómanhálózatot vagy hasonló megállapodásokat találni ehhez.

Viszont most a Reutersnek két, az ügyre rálátó forrás is azt mondta, hogy nagyon siet ezzel a kormány, már a jövő héten beadják a törvényjavaslatot. Ennek a végső formája pedig biztosan izgalmas lesz, ugyanis vékony jégen táncolnak már: a civilek főellenségnek való kikiáltását még a fideszesek többsége is elutasította eddig. A magyar társadalom több mint háromnegyede szerint pedig eleve teljesen rendben van, hogy civil szervezetek akár bírálhatják is a kormány döntéseit.