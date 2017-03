Mészáros előbújt az árnyékból: hivatalosan is övé a hírhedt tőzsdei cég

Cikkünk folyamatosan frissül.

Mészáros Lőrinc 16,9 százalékos részesedést vásárolt az Opimus Group Nyrt-ben - ezt közölte péntek délután a cég. Szintén tulajdonos lett a cégben a Konzum Management Kft, amely az Opimus-részvények 14 százalékát vásárolta meg. Ez a cég annak a Konzum Nyrt-nek a tulajdona, amelyben Mészárosnak múlt hét óta 20 százalékos tulajdona van.

Az Opimus nevét akkor ismerte meg mindenki, amikor kiderült, hogy a tőzsdei cég tulajdonában lévő Opimus Press vásárolta meg a Népszabadság kiadóját, a Mediaworksöt, amelyet ez után nagyon gyorsan elkezdett jobboldali vezetőkkel feltölteni. A pénteki bejelentéssel tehát már hivatalos, hogy

Mészáros Lőrinc tulajdonában van Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata,

amelyik a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és egy rakás magazin mellett a legtöbb megyei napilapot is kiadja.

Bár az Opimus vezetése és Mészáros is tagadta, hogy köze lenne a céghez, a felcsúti polgármestert eddig is ott lehetett sejteni a cég hátterében. Az Opimusban tulajdonos volt például Csík Zoltán, Mészáros Lőrinc bizalmas beosztottja, aki az Opimus egyik leányvállalatát is vezeti.

Mészáros és a Konzum Management mellett a harmadik nagy tulajdonos a Status Capital nevű cég, amely a részvények 8,38 százalékával bír. Ez a cég az Átlátszó.hu cikke szerint közvetve két Békés megyei agrárcég, az együtt több mint 5 ezer hektáron gazdálkodó Csabatáj Zrt. és a Hidasháti Zrt. tulajdona. Ez utóbbi cég egyike annak a "piszkos tizenkettő" állami gazdaságnak, amelyet furcsa körülmények között kormányzása legvégén privatizált az első Orbán-kormány 2002-ben, a céghez pedig a Világgazdaság tavaly januári cikke szerint pedig a céget a Buda Cash brókercég igazgatósági tagjának, Pál Gyulának az érdekeltsége.

A Status eddig is tulajdonos volt az Opimusban, igaz eddig csak 7,11 százalékos részesedése volt. Ezen a cégen kívül tavaly év végén a Kajmán-szigetekre bejegyzett cég, a Caliati Holding Ltd. és a nigériai Tac Investment Ltd. volt tulajdonos.

Azt már péntek reggel sejteni lehetett, hogy nagy bejelentésre készül a Konzum Nyrt és az Opimus, a Budapesti Értéktőzsdén ugyanis tulajdonosi bejelentésre hivatkozva leállították mindkét cég részvényeinek kereskedését.

A Konzum Nyrt. február végén jelentette be, hogy Mészáros Lőrinc 20 százalékos tulajdont vásárolt az amúgy Jászai Gellért vállalkozóhoz köthető cégben. A Konzum Nyrt. pénteki közleménye szerint

Az akvizíciók első lépései annak a hosszútávra tervezett, stratégiai partneri együttműködésnek, melynek során Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért szorosabbra fűzi üzleti kapcsolatát a turizmus, a pénzügyi- és tőkepiaci befektetések, a média, továbbá az ingatlanfejlesztés területén.

"A partnerség célja az érdekeltségükben lévő, azonos területeken működő társaságok közötti együttműködés erősítése, a vállalatok hatékonyságának növelése." A közlemény szerint a partneri együttműködés következő lépéseként Mészáros és Jászai Gellért már a közeljövőben megkezdik a cégek szerkezetének átalakítását és egyszerűsítését, "mivel ez megkönnyíti a társaságok terjeszkedési terveihez szükséges hazai- és nemzetközi tőke bevonását."

Mészárosék ráadásul Magyarországon kívül is terjeszkednének: a Konzum közleménye azt írja, hogy

Fontos céljuk ugyanis, hogy a jövőben nemcsak Magyarországon, hanem a Közép-Keleti Európai régióban is befektetési célpontokat keressenek.

A Konzum a bejelentés előtt is kötődött Mészároshoz, ez vette meg például Leisztinger Tamástól a Hunguest Hotel-hálózatot, amelyhez aztán csatlakozott Mészáros egyik szállodája is. Arról, hogy ezek a cégek eddig hogy kötődtek Mészároshoz, itt írtunk bővebben.