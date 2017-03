A Peugeot veheti meg az európai Opelt

Külföldi lapértesülések szerint a General Motors eladja az Opel európai autós üzletágát a Peugeot-nak. A Wall Street Journal szerint az üzletet talán már meg is kötötték, a bejelentést viszont valamiért hétfőn teszik csak meg az illetékesek. A késeselem egyik oka az lehet, hogy a korábban is pletykált tranzakcióval kapcsolatban a német, a brit és a francia kormánynak is voltak fenntartásai.

Az üzletet hónapokon keresztül tárgyalták, de hogy pontosan milyen összegért cserélt gazdát a komoly méretű üzleti érdekeltség, azt egyelőre nem tudni, sőt, a GM és a Peugeot képviselői nem is kívántak nyilatkozni a dologról, mikor a WSJ megkereste őket.

Ha az üzlet valóban végbemegy, a Peugeot hat százalékponttal, 16 %-ra növelheti részesedését az európai piacon, amivel megelőzné a szintén francia riválist, a Renault-t, és második lenne a 24 százalékos részesedéssel első Volkswagen mögött.

A GM ugyanakkor jó 10 százalékot esne vissza az Opel eladásával, amivel hosszabb időre kieshet a legnagyobb autógyártó címért folyó világversenyből. A jó hír, hogy bár a GM eladásai nyilván csökkennek az Opel elvesztésével, a cserébe kapott pénz akár azt is jelentheti, hogy 1999 után először végre sikerül nyereséges időszakot felmutatniuk. A GM az elmúlt 17 évben évente mintegy egymilliárd dollárt bukott, és korábbi nyilatkozatok alapján 2018-ig amúgy sem úgy terveztek nyereséget a régióban.

A tavalyi tervek még máshogy számoltak, de a brexit miatt meggyengült angol font miatt hiába ad el az Opel (Vauxhall márkanévvel) negyedmillió kocsit a briteknél, a bevételek nem a várt szinten alakultak. Ugyanakkor a Peugeot részéről is elég bátor lépés a felvásárlás: a cég pillanatnyilag komoly költségcsökkentési programok után áll, eleve egymillió autóval kevesebbet gyártanak, mint amennyi ahhoz kéne, hogy komoly nyereséget könyvelhessenek el.