Áprilisban emelhetik az állami vállalatok dolgozóinak a fizetését

Az összes állami vállalatnál fizetésemelést kaphatnak a dolgozók a Magyar Idők értesülései szerint. Azt írják, hogy várhatóan az összes dolgozó többet vihet majd haza, így a Posta, a Volán, a MÁV dolgozói sem maradnak ki belőle. Az emelést differenciáltan hajtják végre, vagyis az alacsonyabb keresetűek és a tavalyi bérminimumnál alig többet keresőknek jár a legnagyobb emelés. A részletekről jövő héten állapodhatnak meg, a tervek szerint áprilisban már mindenki a nagyobb fizetést kapja.

A Magyar Idők szerint a MÁV dolgozóinál arra lehet számítani, hogy akinek a 25 százalékos emelése után sem keres többet, mint a bérminimum összege, az 13 százalékos emelést kaphat. Akik többet keresnek, azok 10 százalékos bérfelzárkóztatásra számíthatnak. Azt is írják, hogy a megállapodásban foglalt emelést pedig januárig visszamenőleg utalják a dolgozóknak.

A vízügyi ágazatban dolgozók is számíthatnak emelésre, mondta el Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Az állami cégeknél dolgozók fizetése első lépésben 13 százalékkal emelkedhet, de itt is szükség lesz differenciálásra, amiről a jövő héten fognak dönteni. A minimálbéresek és a bérminimumosok már januártól, a többiek pedig márciustól kaphatják az emelt bért, utóbbiak visszamenőleg is kapják majd az emelést.

Fürjes megjegyezte, hogy a szektorban önkormányzati kezelésű cégek is működnek és kiemelten fontos, hogy itt is végbemenjen a béremelés és ne kerüljenek emiatt hátrányos helyzetbe az önkormányzati cégek az államiakkal szemben.

A Volán dolgozóinak lehetőségük van a z adott társaság vezetőjével kötött egyéni megállapodásban foglaltak szerint emelni a kafetériakeretet, vagy a nyugdíjpénztári hozzájárulás is növelhető az általános, 13 százalékos béremelésen felül is, mondta V arga Tibor, a Közlekedési Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.