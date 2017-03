Hátizsákos csempészként kezdte, néhány nap alatt 6000 milliárd forintot csinált

Vang Vej 1993-ban még bőröndökbe rejtegetve szállította mások portékáit a kínai-hongkongi határon, mára gazdagabb, mint Soros György. Jó üzleti érzéke és az internetes kereskedelem meglódulása mellett a kínai befektetési piac furcsaságai is kellettek ahhoz, hogy idén néhány nap alatt a világ egyik legvagyonosabb emberévé váljon.

Miközben a nyugati világ azzal van elfoglalva, hogy a Snapchat alapítói a cég tőzsdére vezetése után, az árfolyam megugrása miatt napokon belül több milliárd dollárral növelték vagyonukat, a világ túloldalán egy hasonlóan élelmes vállalkozó ennél sokkal nagyobbat durrantott, és minden idők legnagyobb gazdagodását vitte véghez.

Vang Vej, a kínai S.F. Express csomagküldő cég létrehozója ugyanis a vállalat tőzsdére vezetésekor szemben a snapchetes alapítói páros fejenként nagyjából hárommilliárd dolláros kaszálásával

néhány nap alatt mintegy 20 milliárd dollárral növelte hivatalos vagyonát.

Összehasonlításképpen: ez azt jelenti, hogy napok alatt kis híján annyi pénzt csinált, mint Soros György egész karrierje alatt. Ez már önmagában is világraszóló történet, hát még annak annak fényében, hogy Vang 25 évvel ezelőtt hátizsákos csempészként kezdte el megalapozni bizniszét a hongkongi-kínai határon. Ebből lett mára Kína legnagyobb csomagküldője és harmadik leggazdagabb embere.

Mesés meggazdagodása pedig nemcsak a kínai álom megtestesülése, hanem egyúttal a kínai gazdaság vadhajtásainak is ékes példája, ugyanis vagyona legalábbis részben furcsa körülményeknek köszönhetően nőtt ekkorára.

Fekete kezdetek

Vang az 1990-es évek elején, amikor a kínai gazdasági nyitás és reform a Tienanmen téri vérontás és az azt követő politikai machinációk lezárulása után újra lendületet kapott, rögtön lehetőséget látott a Hongkong és a szárazföldi Kína közti kereskedelemben. Nem sokkal azután, hogy Teng Hszaio-ping akkori kínai vezető a Hongkonggal szomszédos Sencsenben nagy csinnadrattával bejelentette a reformok folytatását, Vang az apjától kapott kölcsönből egy kis boltban megalapította az S.F. Expresst.

Az üzlet ötlete saját tapasztalatból jött, és nagyon egyszerű volt: korábban textilkereskedőként próbált szerencsét, és sokat bosszankodott rajta, hogy nem tudja rendesen eljuttatni mintáit Hongkongból Sencsenbe, mert a kínai posta lassú és megbízhatatlan, alternatíva pedig nincs. Úgyhogy úgy döntött, majd ő megcsinálja a posta konkurenciáját.

Azt, hogy csempészként kezdte, nem oknyomozó újságírók vagy a hatóságok derítették ki Vangról, hanem ő maga mondta el egy 2011-es interjúban, amely a mai napig az egyetlen nyilvános nyilatkozata.

Akkor a kínai állami médiának arról beszélt, hogy vállalkozása első időszakában maga is futárként dolgozott, hátizsákokban és bőröndökben hordta át az árut az akkor még brit fennhatóság alatt lévő Hongkonból és vissza. Üzleti modellje pedig nem véletlenül volt ilyen fapados, hiszen amit csinált, az teljesen illegális volt. Az 1990-es években ugyanis, amikor az S.F. elindult, a csomagküldés a kínai állami posta monopóliuma volt, másoknak pedig tiltott tevékenységnek számított.

“Amikor az S.F. elkezdte a csomagkézbesítést az 1990-es években, ez még egy illegális üzlet volt, amit fekete kézbesítésnek hívtak. Az akkori szabályok szerint ha a postai hivatalnokok elkaptak, megbírságolhattak minket, úgyhogy rejtegetnünk kellett a küldeményeket” – idézi a Bloomberg.

Bár a csomagküldési piacot csak 2009-ben liberalizálták a szárazföldi Kínában, Vang eddigre már szépen felhizlalta cégét. Ami egyben azt is jelenti, hogy 16 évig gyakorlatilag szürkén üzletelt. A növekedés mindenesetre azóta is töretlen, mára az S.F. Express 36 teherszállító repülőgépből és 15 ezer teherautóból álló flottával bír.

Az S.F. észvényárfolyama alapján a vállalat 64,6 százalékát birtokló Vang Vej vagyona 27 milliárd dollárra rúg. Bár korábban sem volt szegény ember, a 46 éves férfi idén 471,8 százalékkal növelte vagyonát a cég tőzsdei szárnyalása miatt. Tehát az év eleje óta majdnem hatszorosára nőtt hivatalos vagyona, amivel hirtelen Kína harmadik leggazdagabb embere lett.

Virágzó szektor

Az S.F. gyors és átütő sikerének egyik magyarázata, hogy Kínában az utóbbi időben rettenetesen felfutott a csomagküldés, elsősorban az online kereskedelem brutális ütemű növekedésének farvizén. A szektor szárnyalását jelzi, hogy az utóbbi években Vang mellett öt másik kínai csomagküldő vállalkozó is bekerült a dollármilliárdosok klubjába.

Ők részben abból is profitáltak, hogy a piaci verseny egyre ádázabb a szektorban, a kínai állam pedig a nemcsak a versenyt, hanem a piaci konszolidációt is erősen támogatja; azaz a szabályozók azt szeretnék, hogy egyre kevesebb, de minél hatékonyabb, erősebb és nagyobb cég maradjon talpon. Ami természetesen a nagyobbaknak kedvez.

Nem mindenki kaszál A Bloomberg cikke szerint a piaci verseny nemcsak a kis cégeket, hanem a dolgozókat is kicsinálja. Egy hongkongi munkajogi szervezet szerint például a csomagküldők alkalmazottai gyakran heti 6-7 nap, napi 12 órát dolgoznak, a fizetésük pedig általában attól függ, hogy mennyi csomagot hordanak ki. De a névleg kommunista, a munkajogokra mégsem adó Kínában az is bevett szokás, hogy a munkáltató a bért és a munkafeltételeket önkényesen változtatja, ez pedig a csomagküldő bizniszben is így van. Míg korábban az ország nyugati, szegény részeiről érkező gazdasági migránsok relatíve gyorsan relatíve jó pénzt tudtak csinálni a szektorban, addig mára a bérek és a munkakörülmények stagnálnak vagy romlanak a csomagküldőknél.

Ennek érdekében egyébként támogatják a csomagkézbesítő cégek tőzsdére lépését is, még úgy is, hogy ez nem a megszokott módon, azaz elsődleges kibocsátással, hanem más tőzsdei cégek felvásárlásán keresztül, a “hátsó ajtón keresztül” történik meg. Bár általában véve a kínai szabályozó hatóságok nem szeretik az ilyesmit, az utóbbi időben négy csomagküldő cégnek is szívességet tettek, és engedték őket felvásárlás útján tőzsdére jutni.

Vang Vej is a tőzsdére lépésnek köszönheti vagyona megugrását, hiszen a bevezetés óta szárnyalnak az S.F. papírjai, mára ez a cég az elsősorban technológiai vállalatokat listázó sencseni tőzsde legértékesebbje. Aminek egyik oka, hogy az S.F. rendkívül jól teljesít, a nyereségük 112 százalékkal nőtt tavaly.

Beletenyerelt a pénzszivattyúba

A részvényárfolyam elszaladásának másik oka azonban nem a cég teljesítményével, hanem a kínai befektetési piac állapotával áll összefüggésben.

Mint arról korábban részletesen is írtunk, különböző okokból rengetegen próbálják kimenekíteni a pénzüket Kínából, a hatóságok pedig emiatt jelentősen szűkítették a külföldi befektetési lehetőségekhez való hozzáférést. Ez pedig a Financial Times szerint ahhoz vezetett, hogy a belföldi piacon jelentősen megnőtt az érdeklődés minden jobbnak tűnő papír iránt.

Az S.F. tőzsdei ralijához emellett az is kellett, hogy nagyon kicsi a szabadon forgó részvények aránya: mindössze a vállalat papírjainak 3,2 százaléka eladó. Mivel tehát az S.F.-részvény a kínai befektetési viszonyok miatt hatványozottan értékes, viszont csak nagyon kevés van belőle a piacon, ezért sokan hajlandóak szinte bármennyit megadni érte.

Azonban ha a piaci szelek változnak majd, könnyen lehet, hogy Vang Vej vagyona hasonló ütemben fog apadni, mint ahogyan megugrott. Bár egyelőre ettől nem kell félnie, hiszen elemzők szerint a következő években még bőven ki fog tartani a kínai csomagküldő szektor szárnyalása, és az is elképzelhető, hogy nemsokára az S.F. Express a DHL-lel és a UPS-szel fog versenyezni a nemzetközi piacon.