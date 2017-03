Szlovákiában is gyűjthette a pénzt a magyar ügyfelek pénzét lenyúló cég

Szlovákiában is gyűjthetett betéteket az FxLoop Investment Kft., ami nagyjából tízmilliárd forinttal csaphatta be az ügyfeleit Magyarországon - írja a Blikk.

A lap szerint az FxLoopnak van egy hasonló nevű cége Szlovákiában, ami Komárom és Érsekújvár környékén próbált nagy hozamokat ígérgetve ügyfeleket szerezni. A cég Szlovákiában ugyanúgy nem tudta visszafizetni a pénzt az ügyfeleinek, ahogy Magyarországon sem.

A szlovák cég tulaja és ügyvezetője az a Dózsáné Cseh Emőke, aki a magyar céget is alapította. A szlovák FxLoop Investment tulajdonosa és vezetője az a Dózsáné Cseh Emőke, aki a magyar testvércéget is létrehozta. A szlovákiai céget 2013-ban alapították, Cseh Emőke egy évvel később vette át a cég vezetését.

Cseh a magyar cégből papíron pár éve kiszállt, de úgy tudni, hogy nemrég még ő tartotta a kapcsolatot az ügyfelekkel és az ügyvédekkel is. A lap kérdésére Cseh tagadta, hogy köze lenne a céghez. Az MNB a lap kérdésére közölte, hogy Magyarországon kívül akkor nyomoznak, ha felmerül, hogy magyar állampolgárok is vannak a szlovákiai cég ügyfelei között, és a cég ott is engedély nélkül nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat.

Ahogy arról korábban írtunk, az FX Loop Investment Kft. nevű budapesti pénzügyi cég hónapok óta nem fizeti ki az ügyfeleit, hiába kérik vissza a pénzüket. A cég, amely korábban is szerepelt az az MNB figyelmeztetési listáján, látszólag brókertanfolyamokkal húzza be az embereket, nagyjából kétszáz ügyfelétől pedig milliárdokat gyűjtött össze betétként.

A panaszosok közül már van, aki egy éve nem kapja vissza a pénzét, ezért piramisjátékot gyanítva közösen feljelentést tettek a III. kerületi rendőrségen. Ott azonban azt javasolták nekik, indítsanak polgári peres eljárást, mivel nem találtak bűncselekményre utaló jelet. A jegybank a társaság és az érintett természetes személy kapcsán piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.