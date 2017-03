Véglegesen kitúrták Simicska Közgépét az M4-esről

A Közbeszerzési Döntőbizottság múlt heti két határozatának értelmében most már biztos, hogy hiába támadta meg a korábbi döntést a Közgép, a Duna Aszfalt nevével fémjelzett társulás építheti majd az M4-es autópálya hosszabb szakaszát – írja a Dehir.

Tavaly szeptemberben írtunk arról, hogy Simicska Lajos kegyvesztett cége az olasz Itinerával közösen brutális, 25 milliárd forinttal olcsóbb ajánlatot tett az útszakaszra. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) éppen ezért minősítette érvénytelennek az ajánlatot, szerintük a költségvetés megalapozatlan volt, ennyi pénzből nem lehet elvégezni a munkát. Decemberben aztán kihirdették az eredményt, a Mészáros-közeli Duna Aszfalt Kft., a Hódút Kft. és az A-Híd Zrt. közös ajánlattevőként nyerték el a munkát 83 milliárd forintért.

A szerződés aláírására azonban egészen eddig nem került sor, a Közgép ugyanis a kihirdetés után megtámadta a döntést. A konzorcium a Közbeszerzési Bizottsághoz fordult, az ajánlatkérő szerintük nem megalapozott szempontjai miatt. Ezt utasította el múlt héten a NIF, a két határozatból pedig az is kiderül, hogy azok ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozatokat a kézbesítéstől számított 15 napon belül felül lehet vizsgáltatni a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon,

a NIF azonban nem köteles megvárni ezt, leszerződhet a nyertesekkel.

Így sem teljesen értelmetlen azonban a bírósághoz fordulni, később ugyanis megakaszthatja a folyamatot, ha ott a most elutasított végek javára ítélnek. A Dehir megkereste az ügyben a NIF-et is, ahol azt közölték, azt várják, hogy megérkezzen hozzájuk írásban a Közbeszerzési Bizottság két határozata, ezután köthetik meg a szerződést. Keresték a Közgépet is, ők azonban nem válaszoltak a kérdésükre.