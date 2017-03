Nekimentek Mészáros Lőrinc nagy üzletének

A napokban derült ki, hogy Mészáros Lőrinc a Konzum után jelentős részesedést vásárolt egy másik hazai tőzsdei cégben, az Opimusban is. Most a Hvg.hu számolt be arról, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) számos kifogásolni valót talált a tranzakció körül, így a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulnak, hogy vizsgálják ki az ügyet - számolt be a Portfolio.hu.

A Buda-Cash miatt kutattak

Mészáros Lőrinc 16,9 százalékos részesedést szerzett az Opimusban, akárcsak a Konzum leányvállalata, a Konzum Mangagement Kft., ami a részvények 14 százalékát vásárolta meg. A harmadik Mészároshoz köthető befektető a Status Capital Befektetési Zrt., a szekszárdi cég tavaly szállt be az Opimusba, és 8,38 százalékos a tulajdonrésze.

A Mészáros Lőrinc által vásárolt két részvénycsomag a Portfolio szerint valószínűleg még az lehet, amit két ismeretlen offshore cég, a Cariati Holding és a TAC Investment adott el február végén. Ez a két cég akkor került képbe, amikor a Buda-Cash vezetőit csalás gyanújával letartóztatták.

Ennek kapcsán a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége kezdett kutatásba, és figyelt fel arra, hogy Cariati Holding és a TAC január végén, illetve február végén, két részletben adta el a tulajdonrészét, csakhogy a jelentésből nem derül ki, hogy kinek értékesítették a részvényeket. Ráadásul az Opimus mindkét eladást csak február végén jelentette be, arra hivatkozva, hogy csak akkor győződött meg a tranzakciókról.

Mészárosék pedig múlt hét pénteken jelentették be a tranzakciót, így nem tudni, hogy pontos mi történt a cég részvényeinek 24 százalékát kitevő részvénycsomaggal a két időpont között, ami a Tebész szerint sérti a tőkepiaci törvényeket.

Más szabálytalanságok

A Tebész szervezet más szabálytalanságokra is felfigyelt, szerintük a bejelentés nem tartalmazza a kötelező, beazonosításra alkalmas adatokat, így nem lehetünk biztosak benne, hogy tényleg a felcsúti polgármesterről van-e szó. Ráadásul a két offshore cég összesen 127 ezer részvényt adott el, de Mészárosék csak 97 ezer darab megvásárlását jelentették be, így feltételezhető, hogy van még valahol egy 30 ezer darab részvénynél érintett vevő.

A szervezet elnöke, Dióslaki Gábor szerint arra lehet következtetni, hogy a vevők szándékosan késleltették a bejelentését, és hogy összehangolt befolyásszerzés történt 40 százalékos mértékben - írja a Portfolio.hu.