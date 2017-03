Trumpéknak 7 évük volt kidolgozni, 24 óra alatt megbukott az egészségbiztosítási reform

A republikánusok 2010-es elfogadása óta ostorozzák Barack Obama egészségbiztosítási reformját, most azonban, amikor lehetőségük lenne ígéretükhöz híven lecserélni, nagyon nem tudnak egyezségre jutni.

Donald Trump elnök és Paul Ryan, a republikánusok képviselőházi frakcióvezetője kedden mutatta be az Obama-féle rendszert leváltani hivatott törvényjavaslatot, de egy nappal később az amerikai sajtó (vagy legalábbis a Trumppal szemben kritikus része) már arról cikkezik, hogy ebben a formában látszólag máris megbukott a terv. Ugyanis hiába volt hét évük, hogy kidolgozzák az alternatívát, a mostani javaslat kapcsán a pár közepe és jobbszéle egymás torkának esett.

Először a párt négy "mérsékelt" szenátora támadta be a törvényt, mert elvenné a szövetségi pénzt az alacsonyabb jövedelműek biztosítását támogató Medicaid rendszertől. A párt gazdasági jobb oldala, élükön a libertariánus Rand Paul szenátorral pedig pont azért támadja a törvényjavaslatot, mert szerintük az valójában az Obama-féle rendszernek egy kicsit felvizezett változata, amely még jelenlegi formájában is túl paternalista, és túl nagy állami beavatkozást jelent az emberek életébe és a piaci viszonyokba.

Utóbbiról ír Trump kvázi kampánylapja, az alt-rightos Breitbart is, amely Obamacare 2.0-ának nevezte a törvénytervezetet, de még Ann Coulter brutáljobbos megmondóember is élesen nekiment a javaslatnak.

A párton és a jobboldali szellemi eliten belüli felhördülés miatt a CNN-nek egy képviselőházi republikánus háttérember már arról beszélt, hogy

Ugyanezt mondta Rand Paul, aki szerint a törvény el sem fog jutni a szenátusba, mert eleve "halva született". A legkonzervatívabb képviselőházi republikánusok csoportja, a 29 fős Freedom Caucus szintén közölte, hogy nem kérnek a tervből ebben a formában. De a náluk jóval jelentősebb, 172 fős republikánus csoport, a Republican Study Committee is éles kritikákat fogalmazott meg a csomaggal szemben.

Trump a Twitteren próbálta meg csitítani a pártbéli ellenzéket, ám könnyen lehet, hogy most először a republikánusok mégsem fognak szó nélkül beállni az elnök mögé.

I feel sure that my friend @RandPaul will come along with the new and great health care program because he knows Obamacare is a disaster!