Erősen leoltotta a Volkswagen a Fiatot

A Fiat Chrysler vezetője úton-útfélen mindenkire rá akarja sózni a cégét a nyugdíjba vonulása előtt, mostanában épp arról beszélt, hogy Volkswagen annyira érdeklődik, hogy már vételi ajánlatot is tett.

Matthias Müller, a Volkswagen vezére viszont eléggé berághatott erre, mert szokatlanul erős stílusban cáfolta azonnal az egészet

A Volkswagen egyáltalán nem nyitott arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Fiat Chryslerrel. Egyáltalán nem állunk készen arra, hogy bármiről is beszéljünk, jelenleg ugyanis más problémáink vannak

- mondta Müller. A Portfolio vette észre az Automotive News Europe hírét, ahol még arról is ír a lap, hogy Müller nem is érti, hogy Marchionne miről beszél, mivel hónapok óta nem is látta.

Marchionne-t korábban többször nyíltan visszautasította a General Motors is, de a Fait vezére arról is beszélt nem olyan rég, hogy akár az Apple is megvehetné a cégét.