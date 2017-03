Nem hisz az IMF a kormány növekedési tervében

"Ez a hárombetűs intézmény minden intézkedésünket ellenzi, így hát ha nem is rá, hanem ellene hangoljuk a kormányzati politikát" - mondta Matolcsy György még gazdasági miniszterként az IMF-ről.

Aztán ahogyan a leminősítésünk idején komolytalannak kikiáltott hitelminősítők a kormányzati kommunikációban hirtelen mégis fontos szereplőkké váltak a felminősítésünkkor, úgy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is egyre inkább megszelídült a kormány szemében, legalábbis már nem hangolják ellene a kormányzati politikát. Főleg most, hogy végre szépeket is mondanak rólunk.

Több jó dolgot is megállapított ugyanis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Magyarországon tárgyaló delegációja budapesti látogatása után kiadott záró nyilatkozatában. Maga az országjelentés még nem nyilvános. Főleg a növekedési kilátásokkal és a költségvetéssel kapcsolatban elégedettek, de nincs nagy bajuk az utóbbi évek monetáris politikájával sem, bár szerintük most majd Matolcsyéknak érdemes lesz résen lenniük az infláció miatt.

Kedvezőnek tartják a magyar gazdaság középtávú kilátásait, igaz, a kormány négyszázalékos idei növekedési tervét nem veszik komolyan, abban egyetértenek, hogy nagyobb lesz az idei növekedés: nagyjából 3 százalék. Az IMF szakértői kicsit pesszimistábbak a költségvetés idei hiányával kapcsolatban, szerintük a magyar kormány 2,4 százalékos várakozásával szemben a hiány idén inkább a GDP 2,6 százalékára rúghat, pedig már a 2,4 is több, mint lehetne.

Tovább nőhet viszont a foglalkoztatottság, Magyarország gazdasági ereje pedig szerintük "lehetőséget nyújt egy növekedésbarát fiskális konszolidációra" - írta az MTI. Vagyis ki lehetne használni, hogy végre van növekedés, és javítani a költségvetés egyensúlyát. Egy ilyen stratégia lehetővé tenné, hogy a monetáris politika hosszabb ideig laza maradhasson. Ez segítené a növekedést, és költségvetési tartalékot adna a világgazdaság negatív meglepetéseinek kivédésére.

Kockázatok ugyanis vannak bőven. Mint leírják, az euróövezeti fellendülés gyengülése és a világkereskedelem lassulása is fékezheti az exportot. És az Egyesült Államok illetve az euróövezet körüli helyzet is okozhat gondokat. Ami viszont pozitív, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege javult és Magyarország piaci megítélése is.

Akad viszont néhány dolog, amit kritikaként jegyeznek meg. A termelékenységet például javítani kellene, ahogyan a szakmai oktatást és a közmunkaprogramot is. Külön kitérnek a korrupció kérdésére. Kulcsfontosságú lenne szerintük az üzleti környezet javítása az észlelt korrupció kezelésével, az átláthatóság fokozása és a politikai kiszámíthatóság erősítése révén.

Érdekes módon a kormány IMF-nyilatkozatról szóló saját beszámolójában a korrupció szót le sem írják, inkább a pozitív állításokra koncentrálnak.