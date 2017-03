Mostantól csak franciául beszélhetnek a párizsi építkezéseken

Új kisvállalkozói törvényt fogadott el a Párizst is magába foglaló Île-de-France régió csütörtökön, melynek értelmében az építőmunkásoknak mostantól sok helyen kötelező lesz a francia nyelv használata - írja a Local.

Nagyon fontos, azokra a saját csapattal érkező külföldi cégekre vonatkozik, ahol senki nem beszél franciául. Ezeknek a cégeknek fejlődniük kell.

- mondta az úgynevezett "Moliere-klauzuláról" Jerome Chartier, a régió elnökhelyettese. A hivatalos indoklás szerint erre azért van szükség, hogy biztonságosabbak legyenek az építési helyszínek, amik egyébként különösen veszélyesek, ha a munkások nem kommunikálnak egymással.

Valójában viszont a törvénnyel a külföldi vendégmunkások áradatának próbálnak gátat vetni, melyek száma Franciaországban nagyjából 500 ezerre tehető. A francia kormány régóta kritizálja azt az EU-s szabályozást, melynek értelmében egyik ország sem diszkriminálhat egy európai céget a származása alapján.

Ez ugyanis lehetővé teszi a túlnyomórészt külföldi vállalatoknak, hogy a helyi áraknál jóval olcsóbban hozzanak be munkásokat, leginkább Kelet-Európából. Ezek után persze kevesebb adót is fizetnek, hiszen a fizetésüket ott kapják, ahonnan származnak. Ez a jobbik eset, gyakran ugyanis be sincsenek jelentve, fizetésüket pedig készpénzben kapják meg.

Az elmúlt időszakban lassan a botrányaiba fulladó François Fillon egyébként az egész országra kiterjesztené a "Moliere-klauzulát" ahelyett, hogy ráhagyná a régiókra annak bevezetését. Vannak azonban ellenfelei is a dolognak. Szerintük ez csak megnehezíti az országba érkezők dolgát, értelme sincs igazából, sőt a külföldön dolgozó franciákat is hátrányosan érintheti. Emellett persze az is felmerült, hogy nagyon nehéz lenne ellenőrizni és betartatni, ami talán a legerősebb érv a dolog ellen.