Megkérdezi a kormány a bolti dolgozókat, hogy szeretnének-e többet keresni

Hétfőn már indul az egyeztetés a kormány új kereskedelempolitikai javaslatairól, amelyek részeként több költségnövelő és nagyon furcsán megindokolt lépés mellett újra kifizettetnék a kereskedelmi láncokkal a válságadót. Ahogy viszont a Magyar Idők írja, a kormány nem az érintett cégekkel tárgyal majd, amelyektől alsó hangon évi 20 milliárd forint adót szedne be a parkolóikért, hanem a kereskedelmi dolgozók szakszervezeteivel a munkavállalókat érintő javaslatokról.

A munkavállalókat pedig olyan javaslatok érintik, amelyeket a szakszervezetek már kértek egy ideje:

hogy legalább két szabadnapja minden dolgozónak kötelezően hétvégére essen,

és hogy a vasárnapi munkavégzésért a mostani 50 százalékos helyett 100 százalékos bérpótlék járjon.

A kormány egyszer már fölvitte 100 százalékra a bérpótlékot a vasárnapi zárva tartás bevezetésekor, viszont azt annak eltörlésekor visszavitte 50 százalékra, főleg azért, hogy emiatt is a boltzár eltörléséért kampányoló MSZP-t lehessen hibáztatni. Akkor hőbörögtek is a kereskedelmi szakszervezetek, hogy a kormány csak szórakozik velük, pedig nem telt volna sokba meghagyni a 100 százalékos pótlékot, ráadásul még a cégeket képviselő szervezetek között is lett volna olyan, amelyik benne lett volna az emelésben.

Most viszont nagyon eltökélt lehet a kormány, hogy meglépje, amit már többször megtehetett volna, Magyar Idők ugyanis úgy tudja, hogy már az idén törvényt akarnak a 100 százalékos pótlékról és a kötelező hétvégi pihenőnapról.

Mindeközben az érintett kereskedelmi cégeket vagy azok képviseletét, az Országos Kereskedelmi Szövetséget sem a Miniszterelnökség, sem a Nemzetgazdasági Minisztérium nem kereste meg se szóban, se írásban. Lázár János a csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy az érintett cégek eddig is tudtak a javaslatról és a kormány meg is keresi majd őket, hogy egyeztessenek a javaslatokról.