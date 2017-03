Hallgatás beleegyezés, mondja a NAV

Angolszász filmek esküvői jelenetéből megvan az a mondás, ugye, hogy ha valaki tud valami nyomós okot, ami miatt a frigy nem köthető meg, akkor szóljon most, vagy hallgasson mindörökre? Na, most valami ilyesmivel rukkol elő az adóhivatal is, csak a most=május 22., és ha nem szólunk, akkor utána nincs másnapig tartó oltári mulatság az örömanya ünneplő ruhájának lehányásával és a koszorúslányok molesztásával kísérve.

Hanem akkor mi van?

Az van, hogy ha az, akinek a NAV kérés nélkül megcsinálta az adóbevallás-tervezetét, nem reagál május 22-ig arra, hogy egyetért-e vele vagy szerinte valamit rosszul számolt a NAV, akkor a tervezet hivatalos bevallásnak minősül. Magyarán: ha egyetértünk azzal, ahogy az adóhivatal számolt, akkor semmit nem kell tennünk, csak akkor kell szólni nekik, ha szerintünk valahol hiba van a kréta körül.

A NAV hétfői tájékoztatása kitér arra: a kifizetőtől, munkáltatótól érkezett adatok alapján készített adóbevallási tervezetek elektronikus formában március 15-től megtekinthetők és módosíthatók ügyfélkapun keresztül. A NAV viszont külön értesítést küld az olyan, ügyfélkapuval nem rendelkező adózók számára, akiknek hátralék, vagy visszajáró összeg, illetve ellenőrizendő adat miatt teendője van (akinek ügyfélkapuja van, annak ott jelenik meg a felhívás).

Az adóhivatal idén kérés nélkül mintegy 3,8 millió magánszemélynek készíti el adóbevallási tervezetét.

Az ügyfélkapuval nem rendelkezők az adóhivataltól kérhetik a tervezet postai kiküldését, március 16-án éjfélig sms-ben, írásban, személyesen, a NAV honlapján és a telefonos tájékoztató rendszeren keresztül. Az igénylés alapján az ügyfélkapuval nem rendelkezők az adóbevallási tervezetet 2017. május 2-ig kapják meg postán.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a márciusi határidőt követően is megtekinthetik a tervezetet, csak akkor már az ügyfélszolgálaton személyesen kell átvenni a nyomtatott dokumentumot. Illetve az adózó bármikor dönthet ügyfélkapu nyitása mellett és akkor számára is elérhető lesz a tervezet elektronikusan.

Azok viszont, akik megkapták a tervezet papír alapú változatát, és nem értenek egyet az abban feltüntetett adatokkal, de továbbra sem nyitnak ügyfélkaput, önadózással elkészített bevallás május 22-ig történő benyújtásával tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. Ugyanakkor azon, ügyfélkapuval nem rendelkező adózóknak, akik május 22-ig semmit nem küldenek meg az adóhivatalnak, szintén a NAV által készített tervezet válik automatikusan a hivatalos adóbevallássá, magyarázza az MTI a szabályokat.