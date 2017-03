Mészáros átszervezte a cégeit

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett dokumentumok alapján kiderült, hogy mi volt az oka annak, hogy nemrég felfüggesztették a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum és Opimus cégek részvényeit.

Eredetileg felmerült, hogy a cégek hazai vagy nemzetközi terjeszkedési terveivel összhangban jelentenek majd be valamit, de ehhez képest csak a tulajdoni viszonyok változtak meg a cégeken belül.

A bejelentések alapján:

a Konzum Management Kft. az összes Opimus-részvényét eladta a Konzum PE magántőkealapnak, így a cégben gyakorolt mindenfajta befolyása megszűnt. A Konzum PE így 10,53 százalékos részesedést szerez az Opimus Group Nyrt.-ben.

A Konzum PE Magántőkealap14 százalékos részesedést veszaz Opimusban a Konzum Management Kft.-től. A Status Capital Befektetési Zrt. is 8,4 százalékos részesedést szerzett a Konzum Management Kft.-ben.

A Konzum Management Kft. az Opimusban 15,86 százalékos részvénycsomagot fog szerezni.

Mészáros Lőrinc ajánlatot tett egy 7,47 százalékos Opimus-részvénycsomagra is.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Konzum Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedelmét hétfő reggel függesztették fel. Ez rövid időn belül már a második Mészáros-cég, amivel ilyesmi történt, ugyanis csütörtök reggel óta az Opimus Group Nyrt. törzsrészvényeinek kereskedése is fel volt függesztve. Annyit lehetett tudni, hogy valami nagy bejelentésre készül a cég, ami a részvények árfolyamát is jelentősen befolyásolhatja.

Mészáros Lőrinc február végén vett 19,57 százalékos részesedést a Konzum Nyrt.-ben. A Konzum Nyrt. további nagytulajdonosa Jászai Gellért. A hozzá tartozó cégcsoport vette meg 2016 októberében a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól. A hotelbizniszbe is beszálló Mészáros Lőrinc korábban a Demokratának azt nyilatkozta: megkérte barátját, Jászai Gellértet, hogy az ő szállodáit is vegye be a Hunguest rendszerébe, és így működtesse őket. Jászai nemrég arról is beszélt, hogy nemzetközi terjeszkedésbe kezdhetnek.

A két cég tőzsdei árfolyama az utóbbi napokban elszaladt. Mészáros Lőrinc gazdagodásáról itt írtunk részletesebben nemrég.