Nemsokára kiderül, tényleg szemetet etetnek-e velünk

Gőzerővel pörögnek a laboratóriumi gépek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), aminek eredményeként várhatóan március második felére kiderül, valóban alacsonyabb minőségű élelmiszerrel látják-e el Magyarországot egyes élelmiszeripari cégek, derül ki a Magyar Idők kormánylap hétfői cikkéből.

A szerv korábban érzékszervi tesztekkel próbálta bizonyítani, hogy a multik a szemetet hozzák keletre, de mióta országos, sőt európai uniós szintű botrány kerekedett a dologból, egy kicsit komolyabban kezdték venni a tesztelést. Úgyhogy most laikus kóstolók helyett akkreditált laboratóriumban, erre a feladatra szakosodott ellenőrök hasonlítják össze a multinacionális élelmiszergyártók hazánkban kapható termékeit a nyugati országokban kapható árukkal, mondta a lapnak Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár.

Összesen száz terméket hasonlítanak össze, köztük fűszerek, konzervek és fagyasztott termékek, alkoholos és alkoholmentes italok, édesipari áruk és tejtermékek minőségét is ellenőrzik.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, az eredmények várhatóan március második felében születnek meg. Emellett Magyarországon kívül több más uniós tagállam is folytat hasonló kutatást, például a csehek, horvátok és románok is.