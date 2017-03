Újabb Mészáros-cégnél lesz nagy bejelentés

Hétfő reggel felfüggesztették a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Konzum Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedelmét – derül ki a Budapesti Értéktőzsde közleményéből.

Ez rövid időn belül már a második Mészáros-cég, amivel ilyesmi történik, ugyanis csütörtök reggel óta az Opimus GroupNyrt. törzsrészvényeinek kereskedése is fel van függesztve. Annyit lehet tudni, hogy valami nagy bejelentésre készül a cég, ami a részvények árfolyamát is jelentősen befolyásolhatja.

A Konzum Nyrt. esetében annyi a különbség, hogy a kereskedés felfüggesztéséről szóló dokumentum szerint már hétfőn sor kerül a bejelentésre, így keddtől már újra lehet adni és venni Mészáros cégének részvényeit a tőzsdén.

Mészáros Lőrinc február végén vett 19,57 százalékos részesedést a Konzum Nyrt.-ben. A Konzum Nyrt. további nagytulajdonosa Jászai Gellért. A hozzá tartozó cégcsoport vette meg 2016 októberében a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól. A hotelbizniszbe is beszálló Mészáros Lőrinc korábban a Demokratának azt nyilatkozta: megkérte barátját, Jászai Gellértet, hogy az ő szállodáit is vegye be a Hunguest rendszerébe, és így működtesse őket. Jászai nemrég arról is beszélt, hogy nemzetközi terjeszkedésbe kezdhetnek.

A két cég tőzsdei árfolyama az utóbbi napokban elszaladt, miután mindenki tudja, hogy Mészáros Lőrinc cégeibe fektetni biztos profitot jelent, a felcsúti csoda ugyanis gyorsabban gazdagodik, mint a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg.