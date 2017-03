Milyen munkaerőhiány?

Semmit nem tapasztal a sokat emlegetett munkaerőhiányból a magyarországi GE, sőt épp most vennének még fel további 400 embert. Bjorn Bergabo, a GE Global Opera­tions regio­nális ügyvezető igazgatója a Magyar Időknek azt állította, nincs gondjuk azzal, hogy új embereket találjanak, sőt, a cégük a magyar oktatással is rendkívül elégedett, a piac szerintük tele van jól képzett szakemberekkel.

A bővítés terve nem új, régóta lehet tudni, hogy a GE el akarja érni a kétezer főt a budapesti kiszolgálóközpontjuknál (Shared Service Center- SSC az ilyen kisegítő központok általánosabb neve). Az itt végzett kiszolgálási munka viszont jellemzően a pénzügyi terület alacsonyabb hozzáadott értékű munkái közé tartozik, döntően számlázásra kell gondolni, ahogy ezt Bergabo nem olyan rég el is mondta.

Mindez csak azért érdekesebb, mert a magas hozzáadott értékű világítástechnikai fejlesztési munkákat pár hónapja inkább megszüntették nálunk, és átették az egészet Londonba. December végén több száz embert, döntően mérnököket és más, magasabban képzett munkavállalót rúgtak ki. Miközben több magyarországi gyáruk is a teljes bezárás szélén egyensúlyoz egy ideje.

A GE ezzel a régóta változatlan optimizmusával mindenképp a kivételek közé tartozhat, a PwC legutóbbi felmérése szerint tízből kilenc vállalatvezető szeved a munkaerőhiánytól, jó informatikust különösen nehéz fogni, más felmérésekből pedig kiderül az is, hogy a cégek jelentős része inkább elégedetlen a pályakezdők felkészültségével.

A munkaerőhiány problémájára korábban a gyáriparosok szövetsége is felhívta a kormány figyelmét, szerintük ez az egyik legnagyobb gond most, az iparban különösen, de gyakorlatilag a gazdaság minden területén: tavaly év végén egy nagyobb városnyi munkahely várt munkásokra. A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) is erre panaszkodott a csütörtöki Világgazdaságban, szerintük a nyugdíjasoktól a kismamákon át a közmunkásokig mindenkire szükség lenne most a versenyszférában, de egyre gyakoribb az is, hogy menekülteket vesznek fel.

Sőt az ukrán munkások tömeges behozatala is elkezdődött, a gond csak az, hogy már őket sem olyan könnyű elcsábítani, inkább mennek Csehországba és Lengyelországba. Versenyben maradni pedig nem csak a rosszabb magyar fizetések miatt nehéz, hanem mert nálunk nincs sem állami program, sem határozott kormányzati szándék a munkaerő külföldi pótlására. Orbán Viktor szerint az ország sikerének egyik kulcsa az etnikai homogenitás, magyarokkal kell feltölteni a legalsó szintű pozíciókat is, a migráns munkavállalók behozása ha racionálisnak tűnik is, azonnal "megpendít egy húrt az emberek fejében."