OKSZ: A kisboltok és a fogyasztók járnak a legrosszabbul a kormány terveivel

A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium ugyan a fogyasztók és a dolgozók védelmével indokolja azokat a tervezett intézkedéseket, amelyeket az Index a múlt héten nyilvánosságra hozott, de az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint pont a fogyasztók, a kereskedelemben dolgozók és a kisboltok járnának igazán rosszul akkor, ha ezeket be is vezetnék. A többek között a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat is képviselő szövetség csütörtöki közleményében részletesen reagál a kormány javaslataira.

Ezekről a javaslatokról kedden egyeztettek a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői a szakmai szervezetekkel, bár inkább csak tájékoztatták a meghívottakat, egyeztetés nem nagyon volt. Az OKSZ a közleményében meg is jegyzi, hogy a kormány az egyeztetés előtt semmilyen tájékoztatást nem adott arról, hogy milyen javaslatokról lesz szó, csak ott kaptak egy kétoldalas összefoglalót. Ahogy kedden írtuk, ebből az derült ki, hogy még mindig azokat a lépéseket tervezik bevezetni, amelyek az Index által megszerzett előterjesztésben szerepeltek.

A kereskedők szervezete csütörtökön részletesen is kifejtette a véleményét a kormány javaslatairól:

A parkolóhelyek megadóztatásával kapcsolatban – amiből nagyjából 20 milliárd forintot szedne be az állam az előterjesztés szerint – az OKSZ nem igazán érti, hogy miért csak a napi fogyasztási cikkeket áruló boltok és bevásárlóközpontok parkolói terhelik annyira a környezetet, hogy azt meg kell adóztatni. Ráadásul a kormány korábban direkt kötelezte a parkolóhelyek számának növelésére az áruházakat, és arra, hogy elektromos autóknak való töltőállomásokat telepítsenek, ami szintén komoly költséggel jár.

A kötelező létszámnövelés az OKSZ szerint gyakorlatilag lehetetlen a mostani munkaerőhiány miatt, ráadásul nem világos, hogy milyen számítás alapján írná elő a kormány, hogy egy boltban mennyi embernek kellene dolgozni. Annak sincs különösebben sok értelme, ahogy a kormány indokolja a létszámnövelést. Az előterjesztésben az szerepel, hogy nincs, aki informálja a vásárlókat, az OKSZ szerint viszont erre pont nem lenne jó megoldás az, ha a bolti dolgozóknak kellene tájékoztatnia a vásárlókat a termékekről. A fogyasztók minden szükséges információt meg kellene, hogy találjanak a termékek leírásában, ha pedig nem találják, az a gyártók felelőssége, nem a kereskedőké.

A reklámköltések kötelező csökkentésével pont a fogyasztók járnának rosszul, akiknek a védelmével ezt indokolja a kormány, a reklámújságok ugyanis alapvető információkat tartalmaznak, amelyek segíthetik a vásárlót abban, hogy tájékozódjanak és eldöntsék, mit és hol vesznek. Így az, ha a cégek csak a bevételük 0,5 százalékát költhetik reklámokra, súlyosan sérti a fogyasztók érdekeit.

A 100 százalékos vasárnapi pótlék és a kötelező két vasárnapi szabadnap, azon kívül, hogy nagy terheket róna minden kereskedőre, a kisboltoknak fájna a legjobban, mert ezeknek lenne a legnehezebb kigazdálkodni a pótlékot. Ha pedig nem lenne, aki dolgozzon vasárnap, vagy nem tudnák kifizetni a pótlékot, akkor a kisebb üzleteknek be kellene zárnia vasárnap, ami komoly bevételkieséssel járna. Erről a kérdésről az OKSZ szerint külön társadalmi vitát kellene indítani a munkavállalók képviselőivel közösen.

A gyűjtőcsomagolások az OKSZ felmérése szerint és a kormányzati előterjesztés állításával szemben nem balesetveszélyesek, viszont védik a termékeket és egyszerűbbé teszik a bolti alkalmazottak munkáját. Az pedig a szervezet szerint érthetetlen, hogy miért pont a 400 négyzetméternél kisebb területű boltokban engedélyezné a kormány a gyűjtőcsomagolást, a nagyobbakban pedig miért nem.

Az online rendelések kiszállításánál is érthetetlen a kormány érvelése, amely szerint a kiszállítás káros a környezetre és a forgalmat is korlátozza, miközben egy-egy kiszállító autó egyszerre több vásárló bevásárlását viszi ki, akiknek így nem kell elautózniuk a boltba, vagyis effektíve kevesebb autó van így az utakon és kevesebb szennyezi a környezetet.

Az OKSZ véleménye szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzésért járó felügyeleti díj bevezetése is indokolatlan terhet róna ki az ágazatra.

A szervezet emellett azt írja, kérte a kormányt, hogy mutassák be azokat a hatástanulmányokat, amelyeket Lázár János állítása szerint elkészítettek, és amikre alapozva Lázár a múlt heti kormányinfón azt állította, hogy az áruházak költségeit növelő intézkedések miatt nem emelkednének az árak, így a fogyasztók nem járnának rosszabbul ezek miatt. Az OKSZ szerint ugyanis szinte biztos, hogy a kormány javaslatai áremelkedéssel járnának.