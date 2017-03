Több kerület fölött meg fog nőni a légiforgalom

Felújítják a reptér régebbi, 1-ews jelzésű kifutópályáját, ezért a kettesen eléggé meg fog nőni forgalom, írja az MTI a reptérre hivatkozva. Ez praktikusan azt is jelenti, hogy dél-keleties szélirány mellett meg fog nőni légiforgalom a IV., XIV., XV., XVII. kerületének egyes részei felett.

A felújítás ma csütörtökön kezdődött, és június közepéig el fog tartani. Korábban is voltak felújítások már az egyes kifutópályán is, de azoknál csak a felületi hibákat kezelték. Most pedig a teljes alapozását kicserélik.

Pontosabban "a 3 kilométer hosszú kifutópálya vecsési végénél található földet érési zónában, mintegy 900 méter hosszúságú szakaszon szükségessé vált a teherbíró burkolatot alkotó betontáblák teljes cseréje."

Ez is része egyébként a Budapest Airport nagy, saját erőből történő ferihegyi reptérfejlesztésének, amire a tájékoztatás szerint öt milliárd eurót (nagyjából 1600 milliárd forintot) fordít a vállalat 2020-ig az MTI szerint. Ez elég sok pénznek tűnik, korábban még öt év alatt 50 milliárd forintos saját erős fejlesztésről lehetett tudni, legalábbis a BUD 2020 programjuk biztosan ekkora.

Megkérdeztük azért mindenesetre repteret, hogy tényleg óriási duzzadt-e az egyébként is jelentős fejlesztési tervük. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Frissítés: A reptér is 50 milliárd forintról tud. AZ MTI-nél elírhatták csak a számot és a pénznemet.