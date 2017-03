A vizes vb-n elfelejtették, hogy kell toronyugrást is csinálni

Mindig nagyon vicces olvasni a vizes vb közbeszerzéseit, ugyanis azért nem csinálnak nyílt versenyt szinte sehol egy egészen jól előre látható esemény közbeszerzéseinél, mivel

az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség

áll fenn sajnos. Persze ez a valóságban nyilván nincs így, csak egyszerűen nem akartak nyílt versenyt a vizes vb nagy építkezéseinél, és kész.

Most az derül ki a Közbeszerzési Adatbázisból, hogy különösen nagyot faragtak rá az adófizetők, mert épp a toronyugráshoz szükséges ugrótorony megépítését nem látták jönni. Be is saccolták a tervezési, építési és visszabontási munkát 1,38 milliárd forintra, és meghívtak papíron három, egymást igen jól ismerő építési vállalatot.

De valami nagyon félrement, mert a legolcsóbb ajánlat, Tiborcz István régi üzlettársáé, Paár Attiláé lett, ami még így is 1,92 milliárd lett, nagyjából

másfélszer annyi mint gondolták.

Kár ezért, egyébként a NFM alá tartozó MNV Zrt. írta ki a balsikerű pályázatot ismét. Paár szerencsés cége pedig például a Várbazárt is felújítását is elnyerő West Bau. Azt nem jelölték, hogy a két másik nyílt verseny nélkül meghívott cég, a ZÁÉV és a Strabag mennyit ajánlottak.