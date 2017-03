Szállodás céget alapított Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester szinte naponta terjeszkedik a szállodaiparban: február végén 20 százalékos tulajdonos lett a több mint 20 szállodát üzemeltető Hunguest Hotel lánc tulajdonosában, a Konzum Nyrt-ben, múlt héten kiderült, hogy vett egy ötcsillagos szállodát Tokaj-Hegyalján, most pedig arról lehet olvasni, hogy alapított egy hotelcéget, ezzel is tovább bővítve egyre terjeszkedő cégbirodalmát.

A Hvg.hu szúrta ki, hogy Mészáros Pollux Hotel Zrt. néven bejegyeztetett egy céget, amelynek a székhelye természetesen Felcsúton van. A híroldal azt írja, hogy a céget 50 milliós alaptőkével hozták létre, közvetlen tulajdonosa pedig a tavaly alapított Mészáros Gasztro Kft., az a cég, amelyiken keresztül a tokaji Andrássy Rezidenciában is tulajdonos lett Orbán Viktor bizalmasa.

A Pollux vezérigazgatója Somlyai Zoltán lett, aki 2012 és 2015 között a Kempinski Hotel Zrt.-ben dolgozott, jelenleg pedig a Hunguest Hotel Zrt igazgatósági tagja, valamint az immár a miniszterelnök vejének köréhez köthető Mahart-Házat üzemeltető Pannon Tessera Hospitalis fő részvényese és vezetője.