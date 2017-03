Évi 300 millió plusztól jönne a Jobbik földesúradója

A Jobbik földesúradót vezetne be kormányra kerülése esetén - közölte ismét Vona Gábor pártelnök szombati budapesti sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint. Az új adónemet Vona először március 15-i beszédében hozta fel, most azonban részleteket is közölt.

A földesúradó jobbikos tervek szerint a 300 millió forint feletti éves vagyongyarapodásra terjedne ki és 2002-ig visszamenőleg alkalmaznák. A visszamenőlegességet firtató felvetésre azt válaszolta: az elképzelés találkozik a társadalom igazságérzetével, így be kell vállalni a jogi vitát. A közterhet progresszív módon vetnék ki, azaz minél nagyobb lenne a gyarapodás, annál magasabb lenne az elvonás mértéke. Az új adót "addig tartanák fenn, amíg indokolt", mondta el Vona Gábor.

A pártelnök szerint a javaslatot az indokolja, hogy az igazságtalanul vagyont szerzett "földesurakat" vissza kell terelni a közteherviselés keretei közé. "Nem lesz kibúvó", hatalomra kerülésük esetén a külföldi és hazai hatóságok együttműködésével fel fogják tárni az eltitkolt vagyonokat és "a fideszes polip összes csápját" levágják.

Vonát megkérdezték róla, mi a különbség a Jobbik és az MSZP vagyonadós javaslata között. A politikus válaszában szakmaiatlannak, hiteltelennek és erőtlennek nevezte az MSZP javaslatát, és azt mondta: a szocialisták az "egykori padlássöprések pártjaként" nem tudnak különbséget tenni tisztességes és tisztességtelen vagyongyarapodás között, a Jobbik viszont csak az utóbbit szankcionálná.