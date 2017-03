Ez megint nem a multik hete volt

A héten már az áruházláncokkal egyeztetett a minisztérium a multikat móresre tanító törvénytervezetről, de még az is lehet, hogy végül egy fellazított változatot fogadnak el. Mészáros Lőrinc átrendezte a cégeit és közben újakat is szerzett, az ellenzék pedig egymásra licitálva mutatja be a terveit azzal kapcsolatban, hogy hogyan kopasztaná meg a gazdagokat, ha hatalomra kerülne. Ez volt a héten a gazdaságban.