Csányi Sándor pont lecsúszott a leggazdagabbak listájáról

Idén is kiadta a Forbes a világ milliárdosairól szóló listáját, erről viszont idén éppen, hogy lecsúszott Csányi Sándor OTP-vezér, aki tavaly a világ egyetlen magyarországi dollármilliárdosa volt.

A Forbes magazin listájára akkor kerülhet föl valaki, ha a vagyona eléri a legalább 1 milliárd dollárt. Csányi Sándor erre tavaly úgy került föl, miután kiderült, hogy a magyar üzletember szingapúri cégei többet érnek, mint azt korábban gondolták. Idén viszont a Bonafarm eredménye egy kicsit rosszabbra sikeredett, mint tavaly, így Csányi vagyona pont nem tette ki az egymilliárd dollárt. Legalábbis azok alapján a vagyonelemek alapján, amikről tudni lehet és amelyekről elérhető adatok vannak.

A Forbes listáját amúgy idén is Bill Gates vezeti 86 milliárd dolláros vagyonnal, ahogy az elmúlt 23 évből 18 évben. második helyen Warren Buffet befektető áll 75 milliárd dollárral, harmadikon pedig Jeff Bezos, az Amazon alapítója 72,8 milliárddal. A top 10-be rajtuk kívül még benn van Amancio Ortega, a Zara tulajdonosa, Mark Zuckerberg Facebook-vezér, a jobboldali politikai adományozásukról ismert Koch testvérek és Michael Bloomberg, New York korábbi polgármestere is. Soros György 25,2 milliárd dolláros vagyonával a 29. leggazdagabb ember a Földön, a világ legnagyobb hatalmú milliárdosa, Donald Trump amerikai elnök pedig 3,5 milliárddal a lista 544. helyén szerepel.

A milliárdosok száma amúgy 2017-ben 13 százalékkal emelkedett, míg 2016-ban még 1810-an szerepeltek a listán, idén már 2043 milliárdost számolt össze a Forbes, ami eddig rekordnak számít. Nemcsak a dollármilliárdosból nem volt még ennyi sosem, de ilyen gazdagok se voltak még a gazdagok:

a több mint kétezer milliárdosnak összesen 7,67 ezer milliárd dollárja volt, 18 százalékkal több, mint tavaly.

A legtöbb milliárdos még mindig az Egyesült Államokban él, összesen 565-en kerültek föl innen a listára, Kína a második 319 dúsgazdaggal, majd Németország jön 114 fővel. A Forbes listáján idén 195 új név szerepel, közülük viszont a legtöbben már a kínaiak vannak, akik közül 76-an kerültek be idén először a dollármilliárdosok közé.