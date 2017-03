Lázár: Hollandiában sincs horogkeresztes Heineken

Nem hiszem, hogy Hollandiában egy horogkeresztes Heineken forgalmazására lehetőség nyílna

– érvelt Lázár János a Parlamentben javaslata mellett, amely betiltaná a Heineken vörös csillagos védjegyét. Szerinte nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon "kufárkodás céljából fel lehessen használni önkényuralmi jelképet".

Magyar érdek ellen fordult a Heineken

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint külön kell választani a politikai vélemény szabadságát és a kereskedelmi szólásszabadság kérdését, ez a kérdés nem csak a Heinekenről szól. De azért elsősorban mégiscsak róla.

Védjegyügyre védjegyüggyel kell válaszolni

– adott magyarázatot Lázár arra, miért támadták be az egyébként stratégiai szövetséges magyar Heinekent az anyagcég romániai leányának a román-holland tulajdonú Csíki Sörrel vívott védjegyvitája után. A miniszter szerint az ügyet lehetett volna kulturáltan is rendezni, de a Heineken nem ezt az utat választotta, "hanem mindent megtett a magyar érdek ellehetetlenítésére."

A miniszter felidézte, hogy a Heineken korábban már egyszer levette a vörös csillagot a címkéiről a kommunizmus áldozataira való tekintettel, egy ideig fehér csillaggal jelentette meg a termékeit, később váltott újra vörösre. Joggal lehet tehát a kommunizmus áldozatainak érzékenységével érvelni, ha korábban maga a cég is erre hivatkozva változtatott a védjegyen.

Körültekintően jártunk el, tekintettel voltunk az arányosság követelményeire

– értékelte Lázár a Heineken-szívató magyar törvényjavaslatot, amellyel a román bíróság csíki sörös védjegyvitában hozott döntését igyekeznek megbosszulni.

A kormány sem biztos a dolgában

A hatályos jogszabályok egyébként most is tiltják az önkényuralmi jelképek használatát, a tilalom viszont nem általános, például ha az egy sörmárka védjegye, nincs vele gond. Csakhogy Lázárék szerint ez "a diktatúrák korábbi szimbólumrendszereinek lopakodó társadalmi elfogadtatását" szolgálja.

Régebben valamivel szigorúbb volt az ilyen jelképek használatának a szabályozása, de azt a magyar kormány néhány éve megváltoztatta az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete, és egy alkotmánybírósági döntés után. Így Lázárék szerint az is kérdés, hogy a mostani javaslat átmegy-e egyáltalán az unión.

A miniszter elismerte, a Fideszben sem egységes az ügy megítélése, de van egy három hónapos notifikációs kötelezettségünk az Európai Bizottságnál, szóval van még idő ezt az egészet átbeszélni.

Szemet szemért

Aggódhat a Milky Way és a San Pellegrino is, mindkét márka csomagolásán van vörös csillag

– mondta felszólalásában Burány Sándor szocialista képviselő, aki szerint viszont ettől függetlenül elég egyértelmű, hogy Lázár Jánosék javaslata kimondottan a Heineken elleni bosszú része. A szocialisták nem támogatják a beadványt.

Szerinte a történetben senki nem vétlen: az Igazi Csíki Sör nagyjából Borsodi színvonalú ital, amit kézműves áron árulnak, a túlárazást pedig nemzeti marketinggel próbálják meg elfedni. Ettől még viszont nevetséges az az indoklás is, amivel a Heineken Románia betámadta a márkát, hiszen nem is hasonlít az ő termékére. Vitatható a román bírósági ítélet is. Mindennél rosszabb viszont a magyar kormány reakciója, amelyik a "szemet szemért" elvet követve újra

bunkósbotként használná a törvényhozást.

A KDNP-s Velkey Imre felszólalásában hosszasan ecsetelte a kommunizmus bűneit, illetve hogy pártja nem hajlandó tűrni a kommunista jelképeket. Lázárnak kicsit ellentmondva viszont azt mondta, nem célja a kormánynak, hogy egyedi védjegyvitákba keveredjen, ezért kell egységes szabályozás.

A Jobbik nem hiszi, hogy a kormányt valóban a vörös csillag zavarja. Nem zavarta akkor sem, amikor stratégiai megállapodást kötöttek a Heinekennel, és Szijjártó Péter vörös csillagos ruhába öltözött emberekkel pózolt. A kommunista múlt feltárása ügyében sem sokat tett eddig a kormány, mondta Szilágyi György jobbikos képviselő.

Úgy vélte, a vörös csillagot már sokkal korábban és minden formában be kellett volna tiltani. Érdekes, hogy vörös csillagos sör van, de

nem kapható Magyarországon horogkeresztes pelenka.

Ebből is látszik, hogy elutasítottabb a nácizmus, mint a kommunizmus. Ezért az oktatás és a liberalizmus tehető felelőssé.

Sőt szerintük valójában Lázárék törvényjavaslata is önkényuralmi rendszert idéz, lábbal tiporja a szabályokat, egyértelmű, hogy nincs más célja, mint hogy kiszorítsák a Heinekent. Ettől függetlenül módosításokkal, de támogatják a javaslatot.