Dánia egyszerűen visszafizette minden devizaadósságát

Visszafizette minden külföldi pénznemben fennálló államadósságát Dánia, idézi a dán jegybankot a Portfolio. Az ország 1757-ben vett fel először devizahitelt, utána egy kicsit szellősebbek voltak a nyilvántartások, de aztán 1834-től már elég pontosan vezették, hogy mennyi devizaadósságuk van.

Mostanáig, mert most az utolsó, 1,5 milliárd dolláros (nagyjából 430 milliárd forintos) részlet visszafizetésével megszűnt újra a devizaadósságuk. Ettől még dán koronában van adósságuk, de nem olyan sok, az EU előrejelzése szerint jövőre 38 százalékra csökken ez az adósságuk is a GDP-jükhöz viszonyítva. Csak a viszonyítás kedvéért a mi bruttó adósságunk 73-74 százalék körül mozog most, devizaadósság ezen belül 25 százalék körüli, amivel a régiós középmezőnyben vagyunk.

Dánia most egyébként azért nem bocsátott ki Dánia több devizakötvényt, mert a dán korona árfolyamát az euróhoz kötötték, nem léphet ki egy szűk sávból. Ezért ha korona túlerősödne, a dán jegybanknak el kell kezdenie devizát vennie a piacról (koronáért), ettől megnő a devizatartalék, és abból visszafizethették az adósságaikat.