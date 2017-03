Erős éve volt a Budapest Banknak

Elég jó éve volt a Budapest Banknak, 13,1 milliárd forint feletti adózás után eredménnyel zártak, miközben nőtt a mérlegfőösszegük, javult a hiteleik összetétele és a hitelezésük is bővült, írja az MTI.

Ez az adózás utáni eredmény ugyan nagyjából 1,6 milliárd forinttal alacsonyabb ,mint tavaly, de a kamatok is csökkentek, és különböző lakossági elszámolások a lakossági hiteleikre is negatívan hatottak, írja a Portfolio. Mindez majdnem 10 százalékos tőkearányos megtérülést jelent tavaly, miközben a kamatmarzsok szűkülése miatt a bank szerint nem is lehetséges már a bankoknak a tavalyi nyereségesség elérése.

Fatér Gyula lakossági üzeltágvezető szerint hosszú távon át fog alakuln ia bankrendszer nálunk, fel fog értékelődni a méret, maiben fiókhálózat és ügyfélszám alapján a Budapest Bank a negyedik legnagyobb.

Azt viszont

még a menedzsment se tudja, hogy mi lesz velük

a későbbiekben. A Budapest Bankot ugyanis még 2015-ben államosítottuk, sajnos nevetségesen drágán, nagyjából 200 milliárd forintért. Az államnak pedig nem is nagyon volt fogalma arról, hogy pontosan mit is akar csinálni vele és kikkel. Most pedig ott állnak, hogy nem tudják eladni senkinek, mert csak sokkal olcsóbban venné mag az egyébként okén működő bankot bármilyen épkézláb vevő. Mindez pedig nagy politikai égés lenne, úgyhogy egyelőre nem történik semmi, ezek szerint pedig még a menedzsment se tud nyilvánosan semmit.

Artz Gergely NFM-államtitkár év végén még semmi értelmeset nem akart erről mondani, egészen pontosan olyanokat mondott a Reutersnek, hogy a munka folyik, illetve majd figyelembe veszik a piaci körülményeket. Szóval úgy néz ki, hogy azóta is ez megy.