Fizetnek nekünk, hogy hitelezhessenek

A keddi három hónapos diszkontkincstárjegy aukción -0,01 és +0,03 közti ajánlatokat adtak be az elsődleges forgalmazók (döntően a bankok), számolt be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Ez azt jelenti, hogy volt olyan, aki egy keveset még külön fizet is az államnak azért, hogy kölcsönadhasson nekünk.

Pontosabban kevesebbet fog visszakapni három hónap múlva, mint amennyit most adott, de úgy számolt, hogy ezen kockázati szinten még így is megéri neki. Ez annak köszönhető, hogy mindenhol szuper alacsonyan vannak a kamatok, hasonló kockázati szinten még akár még többet is bukhatna a pénzén a világban.

Ráadásul vannak olyan szereplők, akiknek szinte muszáj állampapírt venniük, mint például a magyarországi bankok, akiket erre szorít régóta az MNB. A bankok mondjuk egynapos betétbe is tehetik a fölös pénzüket az MNB-hez, ennek az évesített kamat pedig már eddig is mínusz 0,05 százalék volt. Ez alá értelemszerűen nem fog csökkenni a három hónapos kincstárjegy hozama se, mert akkor már inkább megéri az egynapos betéten bukni.

A Portfolio emellett arról ír, hogy a forrásaik szerint az ÁKK eddig is 0,01 százalékon minimalizálta beadható ajánlatok hozamát, tehát eddig eleve nem is csúszhatott volna negatívba az. A mostani negatív hozamos aukció szépséghibája pedig még annyi, hogy 20 milliárdnyi három hónapos kincstárjegyet akartunk volna eladni, de csak 12 milliárdnyi ment el.