Csajozással és piálással vádolta a spanyolokat az eurócsoport vezetője, besértődtek

Egy hétfőn megjelent interjú miatt áll a bál az Európai Parlamentben: Jeroen Dijsselbloem, az eurózóna pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport holland elnöke vérig sértette a periféria országokat. Szerinte ugyanis az utóbbi évek adósságválsága során megmentett déli országok korábban feleslegesen szórták a pénzüket, írja a Portfolio.hu.

Dijsselbloem a német Frankfurter Allgemeine Zeitungban beszélt arról, hogy a válság legforróbb pillanataiban az északi tagállamok szolidaritást vállaltak azokkal, akik bajba jutottak. Szerinte ez nagyon fontos volt, ugyanakkor be kell látni, hogy vannak kötelezettségek is.

Nem költheted el minden pénzed piára és nőkre, hogy aztán utána segítségért folyamodj

- fogalmazott Dijsselbloem.

Kedden az Európai Parlamentben a déli országok képviselői közül többen élesen ki is keltek a holland politikus ellen, mivel a képviselők szerint szavai vulgárisak és sértők voltak.

A Portfolio.hu cikke szerint az is lehet, hogy Dijsselbloem kemény szavai az eurócsoport elnökségi posztjáért folyó újraválasztási kampány része. Ennek mondjuk valamelyest ellentmond, hogy a holland pénzügyminiszter pártja, a Munkapárt katasztrofális buktát szenvedett a parlamenti választásokon, és valószínű, hogy emiatt kiesnek a kormánykoalícióból is. Így pedig Dijsselbloem eleve búcsút mondhat a pénzügyminiszteri széknek, ezzel pedig az eurócsoport vezetésének is.