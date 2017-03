Nagy tömeg várható húsvétkor a boltokban

Munkaszüneti nap lett húsvét előtt a nagypéntek is, ezért várhatóan közvetlenül előtte és utána elég nagy tömegnyomor várható a nagyobb hipermarketekben. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára alapján viszont már a nagypéntek előtti szerdán is komoly tömegre érdemes számítani a Villágazdaság szerint.

Az élelmiszerboltok közül valószínűleg mérettől függetlenül mindegyiknek érdemes nyitva lennie a nagyszombaton is, és az általános munkaerőhiány miatt arra számíthatnak a kereskedelemben dolgozók, hogy az ünnepek alatt valamennyi időre mindenki be lesz osztva. A Tesco, a Spar, az Auchan és a Penny is meghosszabbított nyitva tartással igyekszik majd kiszolgálni a vásárlókat nagycsütörtökön és nagyszombaton is.

Elmondta még, hogy a dolgozóik sokkal jobban örültek volna ,ha nagypéntek helyet a szenteste, december 24-e let volna ünnepnap, de ezt nem vette figyelembe a kormány, pontosabban előzetes egyeztetésre ez ez ügyben nem volt lehetőség.