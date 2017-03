600 milliós állami támogatásból épül csúszdapark Mezőkövesden

600 millió forinttal támogatja a kormány a mezőkövesdi csúszdaparkot – írja a 444.hu a Mezőkövesdi TV híradójára hivatkozva.

Dr. Fekete Zoltán polgármester és Dányi Gábor a miskolci D-Gesztor Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. vezetőjének csütörtöki bejelentéséből az derül ki, hogy a tervek szerint augusztusra készül el a park a Zsóry Fürdő területén.

A csúszdaparkban öt csúszda lesz. Dányi elmondta, hogy hagymaalakú, UFO-típusú, csőcsúszda is lesz, és ingát is kialakítanak. A 20 méteres csúszdatorony tetejéről nagy gumikon is le lehet majd csúszni.

A polgármester arról beszélt, hogy a helyiek által a városvezetés felé megfogalmazott kérés a csúszdapark létrehozására "jogos igény", de mivel a városnak nincs ennyi pénze, a kormányhoz fordultak, és sikeresen meg is kapták a támogatást. A kivitelő Mezőkövesden a "régió legimpozánsabb csúszdaparkját" ígéri.