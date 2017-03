Elvitte a NAV a csokiszökőkutat: bezárják a hajléktalanból lett milliomos kávézóját

"Vállalkozásba fektetni a pénzünket csak akkor szabad, ha nagyon jól értünk hozzá" – idézi a Blikk Samu János közgazdász korábbi, örökérvényű intelmét, amelyet Andraschekék "romba dőlt álmával" illusztrál.

A korábban hajléktalanként élő pár, illetve a férj, Andraschek László 2013-ban nyert 636 millió forintot a Skandináv lottón. A nyereményből egyebek mellett futotta néhány lakásra is, ami jó befektetésnek bizonyult, a kiadásból bejön nekik nagyjából havi egymillió.

Rosszabb döntés volt viszont kávézót nyitni csokiszökőkúttal és "fiatal tehetségek kiállított képeivel", ezekre ugyanis végül a kutya sem volt kíváncsi, nagyjából 600 ezer forintot égettek így el havi szinten.

"Ha nincs rá igény, nem fogok erőlködni" – mondta Andraschek Lászlóné Anikó (57) a lapnak. A felismerés viszont kicsit későn jött, addigra már egy csomó adósságot felhalmoztak, a NAV elvitte a csokiszökőkút mellett a fagyis pultot és a tévét is. Most pedig kénytelenek bezárni a boltot, ahogyan egyébként a szintén veszteséges büféjüket is.

"Ha valaki tartozást halmoz fel és nem fizet időben, alaposan megjárhatja" - magyarázza a helyzetet a lap. Andraschekné viszont nem adja fel: bioszoláriumot nyit, a kávézó kudarcát pedig egy olaszországi nyaraláson pihenik ki.