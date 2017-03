Piti bosszúval voltunk elfoglalva

Kicsit tisztábban látunk az univezum talán legnagyobb pénzmosási ügyében, Lázárék a Heinekent akarják ütni nemzetinek mondott bosszúból, adóemelés a választásokig nem várható, pénzszórás viszont igen. Lassan már nem hír, hogy a vizes vb újra jóval drágább lett, jó lenne, ha letudnánk már, persze ne felejtsük el, hogy itt az átadás után is tudnak drágulni még az építmények. Lesz versenyképességi tanácsunk és új nemzeti alaptantervünk is.

Nagyot szólt a héten, hogy újabb információk derültek ki az elképesztő mértékű, orosz pénzmosási balhéról, a Laundromat-ügyről. A forintban ezermilliárdokat megmozgató, szinte felfoghatatlanul nagy bűnügy nagy vonalakban arról szól, hogy az orosz közbeszerzéseken vagy a szénhidrogéneken összelopott pénzeket milyen rafinált módszerekkel tudták nyugatra menekíteni a helyi fehérgalléros bűnözők.

Itt olvashat róla bővebben, rajtunk is átfutott pár milliárd forintnyi fekete pénz, de a KGB-utódszervezet, a világ legnagyobb bankjai vagy épp Putyin unokatestvére is érintett az ügyben. Itt pedig arról olvashat, hogy az orosz szankciók Orbán teljesen kamu blöffje helyett mennyire fájhatnak nekünk valójában.

A világban egyébként a brexit miatt és az Európai Gazdasági Közösség alapításának 60. évfordulója alkalmából nagyobb pro és anti-EU tüntetések voltak. Az EU-ellenesek érvei leginkább arról szóltak, hogy nem lettek elég gazdagok az EU-tól, és a bevándorlóktól is tartanak. A pro tüntetéseken sok helyen azt emelték ki, hogy milyen jó, hogy az EU békét hozott a kontinensen.

Az eurózónás beszerzési menedzser index hatéves csúcson jár, ami jó hír, a gazdaság felpörgését jelezheti előre. Amit egyébként leginkább az fűt, hogy az EKB továbbra is elég masszívan pumpálja a pénzt a térségbe. Az USA-ban közben arra kell felkészülniük, hogy a netes vásárlások miatt kiürülnek a plázák és elképesztően sok boltot fognak bezárni.

Hülyét csinálnak magukból

Nehéz eldönteni, hogy a kormány aktuális fő témája vicc vagy komoly: Lázárék a Heinekenre próbálnak egyedi törvényt írni, hogy megbüntessék, amiért Romániában megnyertek egy márkanévhasználati pert a Lixid Project nevű cég ellen. Az előzményekről itt vagy itt olvashat bővebben, az már biztos, hogy az utóbbi idők legnagyobb marketingfogása volt a Lixid Project-től nemzetpolitikai szintre emelni egy ilyen piszlicsáré ügyet.

Az embereket nem is valószínű, hogy igazán érdekelni fogja ez az egész, így ha csak tematizálni akarják ezzel a közéletet, akkor mellémehet a nagy terv, miközben a kormány is látványosan bizonytalan a dolgában. Összefoglalva: azt szeretnék elérni, hogy a Heineken vörös csillagú márkajele miatt legyen megbüntetve valahogy úgy, hogy közben a többi vörös csillagos márkajelű terméket nem bántják, és EU-tól se kapjunk érte maflást később.

A nemzetünkre törő Heineken mellett egyébként attól is kevésbé kell majd tartaniuk a képviselőknek, hogy gonosz újságírók kérdéseket tesznek fel nekik az utcán, az új képviselői irodaház és a Parlament közé alagutat építenek, a házzal együtt összesen 9 milliárdból. Budapesten a felújítottnak mondott orosz metrókocsik üzembe álltak, de kicsit sok volt velük még a gond.

A vizes vb a tervezetthez képest önálló életet élő költségvetése közben ismét nőtt. A vb óriástornyának építési költségeihez hozzácsaptak még egymilliárdot, most járhatunk a tervezett ár két és félszeresénél. De úgy általában az egész projekt közbeszerzéseit olyan szinten szúrjuk el, ami miatt mindannyian szégyellhetjük magunkat, hogy ez belefér. Felkészül a Puskás-stadion.

Tanács már van, most jöhet a versenyképesség

Vargáék létrehozták a korábban beharangozott versenyképességi tanácsot, olyan izgalmas nevekkel, mint például a 2002-ben még MIÉP-jelöltként induló Csath Magdolna vagy a kormány közelében szinte mindenhol ott lévő Parragh László. Parraghnak egyébként már a felesége is tényező lett.

De lesznek az állami versenyképességi tanácsban piaci szereplők is, mint mondjuk Hernádi Zsolt vagy a McKinsey tanácsadócég budapesti vezetője. Egyelőre nem csináltak még semmit, később meg majd az eredményük úgyis minősíti őket.

Varga Mihály egyébként azt is elmondta, hogy a választásokig nem lesz újabb adóemelés. Ez mondjuk nem sokat jelent, ha emlékeznek, például pont Varga játszotta el korábban, hogy bemondta, hogy a "bestsellergyanús" konvergenciaprogramunk miatt nem kell megszorítás, aztán három hét múlva jött a komoly adóemelés.

Persze most mondjuk tényleg elég nagy öngól lenne választások előtt bármit megszorítani, inkább pénzszórás várható. Az uniós pénzeknél biztosan, ott például jövő héten kiírunk minden pályázatot, a lehető leggyorsabban akarjuk kiszórni az EU-s támogatási pénzeket. Egy kicsit szópárbajoztunk Ausztriával is, akik a családtámogatási pénzeikből vennének vissza a bevándorlóiknál, és a magyar migránsokat is érintené.

A héten bemutattuk a magyar gazdaság egyik kiemelkedően fontos háttéremberét, a nyilvánosság előtt kevésbé ismert MNB-s Nagy Mártont.

Sokan Matolcsy utódát látták benne ,

kollégái szerint ő is saját magában. Könnyen lehet, hogy ez is okozta vesztét, legalábbis az utóbbi időben fontos pozíciókat vesztett. Attól még lehet, hogy bankvezér lesz végül, de pontos sorsa valószínűleg nem a közeljövőben fog eldőlni, itt olvashat róla bővebben.

Más izgalmas dolgok is történtek is történtek azért:

Húsvét előtt készüljön lélekben arra is felkészülhet, hogy borzasztó tömeg lesz a boltokban, a kereskedők szerint már nagyszerdától.

Fejenként 150 ezer forintot kaptunk 2015-ben az EU-tól. Persze ezt úgy érdemes érteni, hogy ennyit szórtak ki Lázárék. Itt bogarászhat a héten kijött uniós költségvetésben.

Presser Gábor peren kívül megegyezett Kanye Westtel, miután utóbbi zsebpénzért akarta átvenni egy fél számát.

Igen komoly leépítés várható a Tevánál, de azt nem tudni, hogy a gyógyszergyár debreceni és gödöllői üzemei menniyben lesznek érintettek.

Jogerősen nyert az állam a Kishantos-perben, törvényesen jártak el a földek kiosztásánál.

Dánia fogta magát, és visszafizette minden devizaadósságát.

Interjúzhattunk az új nemzeti alaptantervért felelős miniszteri biztossal, ha érdekli az oktatás, akkor ez is érdekelni fogja.

Figyeljen oda az adója egy százalékának felajánlására, minden évben az adózók fele felejeti el ezt az egészet, most hogy a NAV megcsinálja helyettünk a bevallást, még nagyobb lustaság várható.

