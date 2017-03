Súlyos áron menekülhet meg a Toshiba

Várhatóan kedden csődvédelmet kér a Westinghouse nevű atomenergiai cég, ami a Toshiba tulajdonában van és az egész céget veszélybe sodorta, írja japán forrásokra hivatkozva a Portfolio.

A Westinghouse Chapter 11 típusú csődvédelmet kérvényezne az Egyesült Államokban, ami biztonságot nyújtana addig, amíg megtörténnek a cégen belüli átszervezések. A cég legkönnyebben valószínűleg úgy juthat pénzhez, ha sikerül a memóriachip gyártást részben vagy teljes egészében értékesíteni, ez ugyanis a legjövedelmezőbb üzletága.

A Westinghouse-t érintő leírások összesen 9 milliárd dollárra emelkedhetnek, de talán így is sikerül megegyezni a Toshibának a hitelezőivel. Ehhez várhatóan több ezer munkavállalót is el kell bocsátaniuk, illetve egyéb üzletágak értékesítését is meg kell fontolniuk.

A Toshiba 2006-ban nagy reményekkel vásárolta meg a Westinghouse-t 5,4 milliárd dollárért. Innen hatalmas veszteség gyűrűzött át a céghez, ami miatt februárban a vezérigazgató le is mondott.