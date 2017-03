Trump a vejére bízza a bürokráciacsökkentést

Donald Trump vejét, Jared Kushnert bízza meg az államigazgatás átalakításáért és bürokráciacsökkentésért felelős új munkacsoport vezetésével – írja a Washington Post.

A tervek szerint a munkacsoportnak nagy befolyása lesz az amerikai államigazgatási folyamatok átalakítására: Kushner a lapnak azt mondta, azt szeretnék, hogy az amerikai bürokráciát úgy irányítsák, mint egy "sikeres amerikai céget". Trump veje azt mondta, reméli, hogy hatékony és sikeres rendszert tudnak kialakítani az ügyfeleiknek, akik az amerikai állampolgárok.

A munkacsoport nagy hangsúlyt fektet majd a technológiával és adatokkal kapcsolatos feladatokra: ebben a Microsoft-alapító Bill Gates, és az Apple vezérigazgatója, Tim Cooke segíti majd a munkacsoportot.

Trump azt mondta, a munkacsoportot a kampányígéreteivel összhangban hozza létre. Trump szerint az amerikai államigazgatásban gyakori a túlköltekezés, a lassú működés és sok a felesleges intézmény. Trump szerint az új munkacsoport lehetővé teszi, hogy a kormányában a pontosságra és gazdaságosságra épülő alapelveit alkalmazza.

Jared Kushner feleségéhez hasonlóan gazdag ingatlanos családból származik, apja, Charles Kushner is ingatlanfejlesztésekkel vált milliárdossá. A most 35 éves Jared is ezen a területen dolgozott, sőt, miután apja 2008-ban adócsalás miatt börtönbe került, ő vette át a Kushner Corporation vezetését. Emellett ő a New York Observer című bulvárlap tulajdonosa is. Kushner és Ivanka Trump 2009-ben házasodtak össze, három gyermekük van.

Apósának már a kampány alatt fontos tanácsadója volt és megválasztása óta is ott volt a kormányalakításról szóló legfontosabb egyeztetéseken. Állítólag arra is nagy hatása volt például, hogy Trump lecserélje a kormányalakító csapat éléről Chris Christie-t, New Jersey kormányzóját, aki történetesen államügyészként börtönbe juttatta Kushner apját. Azt, hogy Christie-t emiatt váltották volna le, a megválasztott elnök szóvivői határozottan visszautasították.