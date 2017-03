Kitette az ablakba az üzleti tervét a Rogán által helyzetbe hozott cég

A Carion a Poligruppóval együtt volt a kedvezményezettje annak a törvénynek, amit Rogán Antal vert át tavaly a parlamenten, és amely egyrészt Nemzeti Otthonteremtési Közösségek (NOK) néven lakásvásárlás céljára legalizálta a fogyasztói csoportokat, másrészt arról is gondoskodott, hogy kizárólag a Carion (és a vele azonos tulajdonban lévő Poligruppo), vagy a vezetői által jóváhagyott cég indíthasson ilyet.

A cég később hitelt is kapott Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás bankjától, most pedig vélhetően azért, hogy ne láthassanak be a földszinti irodahelyiségbe, azokkal a flipchartokkal takarták el az ablakot, amiken épp dolgoznak, derült ki a 444 cikkéből.

Ezekből kiderült, hogy a projekt neve CNOK lesz (a cnok.hu tulajdonosa tényleg a Poligruppo); egy másikból az, hogyan kombinálnák a lakástakarékpénztárt a NOK-kal, sőt, szabályos üzleti tervnek tűnő számítások is kikerültek az ablakba. Ennek alapján a lap megállapította, hogy "az igazi nyertese az lesz a NOK-nak, akinek van elég pénze arra, hogy licitáljon, és korábban hozzájusson a pénzhez: gyakorlatilag előrehozza a saját kisorsolását."

A 444 meg is kérdezte a Cariont, hogy ez a cég nyilvános üzleti tervének tekinthető-e, ám ezután a papírok le is kerültek az ablakból.